Новости дня | 21 августа 2025 г. — дневной выпуск
Видео. Новости дня | 21 августа 2025 г. — дневной выпуск
Последние обновления:
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами на 21 августа 2025 г. - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Рэпер Мо Хара из Kneecap предстал перед судом в Лондоне
Израиль призывает 60 000 резервистов перед новой военной операцией в Газе
Граждане каких европейских стран хотят переехать?
Число умерших от ботулизма в Италии выросло до четырех человек
Музыкальный фестиваль в Габале: шесть дней оперы и джаза на Кавказе
Лесные пожары в Испании: протестующие требуют от правительства более решительных действий
В Лигурии очистили подводную статую "Христос из бездны"
Саммит ООН в Туркменистане утверждает десятилетний план для стран, не имеющих выхода к морю
Восстановление водно-болотных угодий замедляет глобальное потепление и сокращение популяций
Книги, литература и стипендии: Исследование системы образования в Катаре
Раковины, сушёный морской конёк, изделия из кожи варана. Что лучше не привозить из отпуска?
В Европе растет производство безалкогольного пива
Заставлял ли Трамп лидеров стран ЕС ждать его в коридоре?
Сирия и Израиль проводят первые прямые переговоры в рамках встречи при посредничестве США
Минобороны Израиля одобрило план по захвату города Газы
Проверка фактов: голландская полиция не арестовывала израильтян за военные преступления
