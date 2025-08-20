Новости дня | 20 августа 2025 г. — дневной выпуск
Видео. Новости дня | 20 августа 2025 г. — дневной выпуск
Последние обновления:
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами на 20 августа 2025 г. - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
В Испании спала аномальная жара, но борьба с лесными пожарами все еще продолжается
Кошта: ЕС и союзники должны предоставить Украине гарантии безопасности
Нет, Трамп не критиковал ирландское правительство из-за иммиграции
В Израиль пришло судно с гуманитарной помощью для Газы
В Пекине завершились первые игры роботов-гуманоидов
Фестиваль Жонго в Рио призывает к сохранению культуры
Новый стиль Зеленского заслужил похвалу на встрече с Трампом
Новый Ташкент: городские преобразования в Узбекистане
Станет ли ЕС самым надежным лидером в области ИИ благодаря регулированию?
"Кетаминовая королева" согласилась признать вину в продаже наркотиков актеру Мэттью Перри
Ким Чен Ын пообещал расширить ядерную программу в ответ на учения Южной Кореи и США
Доступ к контрацептивам: какие страны лидируют в ЕС?
Крупнейшую деревянную церковь Швеции перевозят подальше от шахты
Итальянский ледник Вентина растаял настолько, что геологи могут наблюдать за ним только дистанционно
В Киеве почтили память художника, погибшего на фронте
Сыну норвежской кронпринцессы грозит срок за изнасилование
