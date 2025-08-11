Видео. Огонь угрожает объекту Всемирного наследия в Испании

На северо-западе Испании из-за стремительного распространения лесных пожаров власти эвакуировали жителей нескольких населённых пунктов.

Среди прочего, под угрозой оказался объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — древнеримским золотым рудника Лас-Медулас.

Сейчас в провинции Леон зарегистрированы шесть лесных пожаров, которые пока не удаётся взять под контроль. Этому мешают сильный ветер и жара. Первые возгорания были отмечены в субботу, причины возгорания пока неизвестны.

Местные власти объявили второй уровень тревоги, в борьбе с огнём задействованы более десятка пожарных отрядов и авиация.