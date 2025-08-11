Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
ШЕСТЬ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ ДЕРЖАТ ВСЮ ПРОВИНЦИЮ ЛЕОН В СОСТОЯНИИ ТРЕВОГИ
No Comment

Видео. Огонь угрожает объекту Всемирного наследия в Испании

Последние обновления:

В провинции Леон проводится эвакуация из-за подступающих пожаров

На северо-западе Испании из-за стремительного распространения лесных пожаров власти эвакуировали жителей нескольких населённых пунктов.

Среди прочего, под угрозой оказался объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — древнеримским золотым рудника Лас-Медулас.

Сейчас в провинции Леон зарегистрированы шесть лесных пожаров, которые пока не удаётся взять под контроль. Этому мешают сильный ветер и жара. Первые возгорания были отмечены в субботу, причины возгорания пока неизвестны.

Местные власти объявили второй уровень тревоги, в борьбе с огнём задействованы более десятка пожарных отрядов и авиация.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о musica Посмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА