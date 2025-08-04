Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Люди в костюмах выступают на фестивале масок в Порто-Ново, Бенин, воскресенье, 3 августа 2025 года
No Comment

Видео. Бенин делится культурным наследием на Фестивале масок

Последние обновления:

Тысячи людей собрались в столице Бенина на ежегодный Фестиваль масок, традиционное мероприятие, которое отмечает культурную идентичность и отдает дань духам предков.

В исполнении артистов, одетых яркие ткани с деревянными масками, в воскресенье в Порто-Ново под звуки барабанов миру представили легенды, передаваемые из поколения в поколение.

Фестиваль тесно связан с сообществами народа йоруба, сомба и бетаммарибе, где маскированные фигуры, такие как Эгунгун и Зангбето, считаются духами предков, которые защищают племена и соединяют живых с загробным миром.

Правительство Бенина продвигает это событие для повышения культурного туризма, с гостями, прибывающими из соседних стран, Европы и других регионов. Чиновники говорят, что фестиваль играет немаловажную роль в туристической и культурной стратегии Бенина.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА