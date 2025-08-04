Видео. Бенин делится культурным наследием на Фестивале масок

В исполнении артистов, одетых яркие ткани с деревянными масками, в воскресенье в Порто-Ново под звуки барабанов миру представили легенды, передаваемые из поколения в поколение.

Фестиваль тесно связан с сообществами народа йоруба, сомба и бетаммарибе, где маскированные фигуры, такие как Эгунгун и Зангбето, считаются духами предков, которые защищают племена и соединяют живых с загробным миром.

Правительство Бенина продвигает это событие для повышения культурного туризма, с гостями, прибывающими из соседних стран, Европы и других регионов. Чиновники говорят, что фестиваль играет немаловажную роль в туристической и культурной стратегии Бенина.