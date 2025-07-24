Участники протеста против антикоррупционного закона в центре Киева, 23 июля 2025 г.
No Comment

Видео. Украинцы протестуют против антикоррупционного закона

Последние обновления:

Тысячи украинцев собираются в Киеве и Львове, протестуя против спорного нового закона, который, по их словам, угрожает независимости антикоррупционных органов

Документ, подписанный президентом Владимиром Зеленским, усиливает государственный контроль над Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

Критики утверждают, что это может подорвать независимость этих ведомств и поставить расследования фактически под контроль сотрудников президентской администрации.

Протесты начались во вторник и стали крупнейшими общественными выступлениями с начала полномасштабного вторжения России.

Владимир Зеленский пообещал в течение ближайших недель внести в парламент новые меры для восстановления доверия.

Больше от No Comment

Последние видео

Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
