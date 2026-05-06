Участники инсценируют победу мексиканской армии над французскими войсками в битве при Пуэбле 1862 года во время празднования Синко де Майо.
No Comment

Видео. Мексика отмечает 164-ю годовщину битвы при Пуэбле исторической реконструкцией

Последние обновления:

Мексика отметила 164-ю годовщину битвы при Пуэбле во вторник, 5 мая 2026 года: сотни участников в Мехико воссоздали сражение 1862 года.

Надев историческую форму, мексиканские и французские реконструкторы воссоздали сражение при Пуэбле, отметив 164-ю годовщину мексиканской победы под командованием Игнасио Сарагосы над превосходящими силами Франции. Бой, состоявшийся 5 мая 1862 года против войск, направленных Наполеоном III, до сих пор остаётся символом сопротивления и национальной гордости, хотя и не положил конца французской интервенции.

Основные торжества проходят в Пуэбле, где и развернулись боевые действия; реконструкции ежегодно привлекают участников и зрителей. В Мехико эта традиция с 2023 года имеет статус объекта культурного наследия, что подчёркивает её роль как живой связи с прошлым.

Хотя 5 мая в первую очередь отмечают в Пуэбле, за рубежом, особенно в США, этот день получил широкую культурную известность. По словам властей, ежегодные мероприятия помогают сохранять историческую память и передавать её молодым поколениям.

