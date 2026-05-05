Жители Лейпцига скорбят по жертвам "ужасной трагедии"

Жители Лейпцига возлагают цветы и зажигают свети у стихийного мемориала в память о жертвах трагического инцидента, произошедшего накануне в Лейпциге.

Два человека погибли в городе Лейпциг на востоке Германии после того, как в понедельник днем водитель врезался в оживленную торговую площадь в центре города. По данным властей, еще три человека получили серьезные травмы в результате инцидента, который, как предполагается, был преднамеренным тараном.

Полиция продолжает расследование наезда, совершенного 33-летним гражданином Германии, уроженцем Лейпцига, который по-прежнему находится под стражей для допроса. Он был задержан в своем автомобиле, и в отношении него ведется расследование по подозрению в убийстве и покушении на убийство.

Около 20 человек получили менее серьезные ранения в результате инцидента, который официальные лица назвали "ужасной трагедией".

Спасатели стоят рядом с поврежденным автомобилем, который врезался в толпу в Лейпциге, Германия, понедельник, 4 мая 2026 года

Министр внутренних дел земли Саксония Армин Шустер заявил, что, по мнению следователей, мужчина действовал в одиночку. Он сказал, что ярость и "психологическая нестабильность" часто являются факторами в таких случаях, но добавил, что не будет рассуждать о том, имело ли это место в данном случае.

Начальник полиции Рене Деммлер сообщил, что мужчина выехал с главной площади Августусплац по Гриммайштрассе на центральную пешеходную торговую зону города. Он подчеркнул, что опасности больше нет.

Губернатор земли Саксония Михаэль Кречмер выразил соболезнования семьям погибших.

Поврежденный автомобиль, совершивший наезд на пешеходов, в Лейпциге, Германия, понедельник, 4 мая 2026 года.

"Подобный поступок не оставляет нас равнодушными и придает нам решимости", - отметил он, как сообщает немецкое информационное агентство dpa. "Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы раскрыть это дело быстро и полноценно".

На кадрах с места происшествия виден автомобиль с разбитым капотом и лобовым стеклом после инцидента, который произошел около 5 часов вечера в понедельник по местному времени.

Лейпциг расположен к юго-западу от Берлина и насчитывает более 630 000 жителей, что делает его одним из крупнейших городов на востоке страны.