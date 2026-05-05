Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Жители Лейпцига скорбят по жертвам "ужасной трагедии"

Полицейский стоит рядом с мешком для трупов после наезда автомобиля на несколько человек в Лейпциге, Германия, понедельник, 4 мая 2026 года.
Полицейский стоит рядом с мешком для трупов после наезда автомобиля на несколько человек в Лейпциге, Германия, понедельник, 4 мая 2026 года. Авторское право  Jan Woitas/dpa via AP
Авторское право Jan Woitas/dpa via AP
By Malek Fouda
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Два человека погибли, еще двое госпитализированы в критическом состоянии после того, как мужчина на автомобиле врезался в толпу людей в оживленном торговом районе на востоке Лейпцига.

Жители Лейпцига возлагают цветы и зажигают свети у стихийного мемориала в память о жертвах трагического инцидента, произошедшего накануне в Лейпциге.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Два человека погибли в городе Лейпциг на востоке Германии после того, как в понедельник днем водитель врезался в оживленную торговую площадь в центре города. По данным властей, еще три человека получили серьезные травмы в результате инцидента, который, как предполагается, был преднамеренным тараном.

Полиция продолжает расследование наезда, совершенного 33-летним гражданином Германии, уроженцем Лейпцига, который по-прежнему находится под стражей для допроса. Он был задержан в своем автомобиле, и в отношении него ведется расследование по подозрению в убийстве и покушении на убийство.

Около 20 человек получили менее серьезные ранения в результате инцидента, который официальные лица назвали "ужасной трагедией".

Спасатели стоят рядом с поврежденным автомобилем, который врезался в толпу в Лейпциге, Германия, понедельник, 4 мая 2026 года
Спасатели стоят рядом с поврежденным автомобилем, который врезался в толпу в Лейпциге, Германия, понедельник, 4 мая 2026 года Sebastian Willnow/(c) Copyright 2026, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Министр внутренних дел земли Саксония Армин Шустер заявил, что, по мнению следователей, мужчина действовал в одиночку. Он сказал, что ярость и "психологическая нестабильность" часто являются факторами в таких случаях, но добавил, что не будет рассуждать о том, имело ли это место в данном случае.

Начальник полиции Рене Деммлер сообщил, что мужчина выехал с главной площади Августусплац по Гриммайштрассе на центральную пешеходную торговую зону города. Он подчеркнул, что опасности больше нет.

Губернатор земли Саксония Михаэль Кречмер выразил соболезнования семьям погибших.

Поврежденный автомобиль, совершивший наезд на пешеходов, в Лейпциге, Германия, понедельник, 4 мая 2026 года.
Поврежденный автомобиль, совершивший наезд на пешеходов, в Лейпциге, Германия, понедельник, 4 мая 2026 года. Sebastian Willnow/(c) Copyright 2026, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

"Подобный поступок не оставляет нас равнодушными и придает нам решимости", - отметил он, как сообщает немецкое информационное агентство dpa. "Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы раскрыть это дело быстро и полноценно".

На кадрах с места происшествия виден автомобиль с разбитым капотом и лобовым стеклом после инцидента, который произошел около 5 часов вечера в понедельник по местному времени.

Лейпциг расположен к юго-западу от Берлина и насчитывает более 630 000 жителей, что делает его одним из крупнейших городов на востоке страны.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Западные Балканы завалило снегом

Два человека стали жертвами нападения палестинца на севере Израиля

Наезд на людей в Гисене: прокуратура заявила, что водитель из Азербайджана действовал преднамеренно