Видео. Энн Хэтуэй, Эмили Блант и Серена Уильямс на ковровой дорожке Met Gala

Актеры, музыканты, спортсмены и представители модной индустрии прошлись по красной дорожке Met Gala 2026 года в Нью-Йорке в понедельник вечером.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Среди гостей были Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Лили-Роуз Депп и Серена Уильямс; участники вечера демонстрировали наряды, вдохновленные темой этого года — «Мода — это искусство».

Ежегодное мероприятие, проходящее в нью-йоркском Музее искусств Метрополитен, является одним из главных благотворительных вечеров в пользу Института костюма музея и традиционно собирает самых ярких звезд мира развлечений, моды и спорта.