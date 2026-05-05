"Россияне не ограничивают себя в уничтожении жизни": 26 человек погибли в Украине во вторник в результате ударов РФ

По меньшей мере 26 человек погибли, более 70 были ранены во вторник в результате массовых российских ударов по Украине с использование баллистических ракет и управляемых бомб. Двенадцать человек погибли в результате российского авиаудара по Запорожью, сообщил глава местной ОВА Иван Федоров. Владимир Зеленский вечером уточнил, что количество раненых достигло 37.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

"Сейчас в больнице семь раненых после российского удара по Запорожью и еще часть людей проходит необходимые обследования. В общей сложности 37 пострадавших. Это был удар управляемыми авиационными бомбами. Прямо по гражданской инфраструктуре города – россияне не ограничивают себя в уничтожении жизни", - написал Зеленский в соцсетях.

В ГСЧС Украины заявили, что удар был нанесен по СТО с более чем 10 автомобилями и торговому павильону.

"Это абсолютно циничный, лишенный всякого военного смысла террористический удар. Ни дня такие российские удары по нашим городам и селам не прекращаются. Только один этот удар унес уже 12 жизней. Вечером российские выродки нанесли удар по Днепру. На сегодня известно, что четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким", - добавил украинский президент.

В результате вечернего удара баллистикой по Днепру погибли не менее четырех человек, ранены не менее 16. Еще не менее пяти человек были убиты и столько же ранены в результате удара по Краматорску в Донецкой области.

Президент Владимир Зеленский заявил об "абсолютном цинизме" Москвы, которая наносит смертоносные удары и одновременно добивается перемирия для проведения патриотического парада 9 мая.

В понедельник Москва объявила о прекращении огня на время празднования Дня Победы 9 мая, а Киев заявил, что объявит "режим тишины" в ночь с пятого на шестое мая.

Парад 9 мая обычно представляет собой помпезную демонстрацию военной мощи и с 2022 года пытается связать победу СССР над нацистской Германией с вторжением в Украину.

Но в этом году Кремль распорядился сократить его масштабы, не выставляя никакой военной техники, опасаясь, что он может стать мишенью для нападения со стороны Украины.

"Просить о прекращении огня для проведения пропагандистских торжеств и при этом наносить такие ракетные и беспилотные удары каждый день перед этим - это полный цинизм", - сказал Зеленский в своем заявлении в ответ на нападения.

"Россия может прекратить огонь в любой момент, и это остановит войну и наши ответные действия", - добавил он.

Усиление ударов

В России, по словам официальных лиц, в результате атаки украинского беспилотника на Чебоксары погибли два человека.

Региональные власти сообщили, что 32 человека получили ранения после того, как беспилотник врезался в жилой дом в сотнях километров от Украины.

В последние недели Киев усилил ответные удары с дальнего расстояния, поразив ряд российских нефтяных объектов и элитное высотное здание в Москве.

Он называет эти удары справедливым возмездием за бомбардировки его городов российскими беспилотниками и ракетами.

Место падения управляемой авиабомбы после воздушной атаки России в Краматорске, 5 мая 2026 года Iryna Rybakova/Ukrainian 93rd Mechanized brigade

Ночью в результате российского удара в центральной части Полтавской области погибли четыре человека - сотрудники государственной энергетической компании "Нафтогаз" и спасатели, что вызвало возмущение в Киеве.

"Двое из погибших были сотрудниками службы быстрого реагирования, убитыми в результате подлого двойного удара по тем, кто прибыл на помощь людям на месте теракта", - заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, осудив "преступную тактику" Москвы.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявила, что Россия выпустила четыре ракеты по объекту после предыдущего удара беспилотника, опубликовав видеозапись огненного шара, вспыхнувшего на объекте.