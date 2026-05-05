Видео. Российские военные репетируют парад Победы на фоне угроз украинских атак

В среду в Москве военнослужащие провели репетицию традиционного парада Победы, который, как заявили в Минобороны России, пройдет без военной техники.

На видеокадрах видно, как военные готовятся к репетиции и выстраиваются в колонны неподалеку от маршрута прохождения парада.

В этом году парад Победы пройдет без участия тяжелой военной техники, что станет отходом от практики прошлых лет.

Такое решение принято на фоне участившихся в последние месяцы атак украинских беспилотников на Москву и другие регионы России.