Российские военнослужащие маршируют к Красной площади перед репетицией военного парада ко Дню Победы в Москве, в понедельник, 4 мая 2026 года.
No Comment

Видео. Российские военные репетируют парад Победы на фоне угроз украинских атак

Последние обновления:

Российские военные прошли маршем по центру Москвы на репетиции предстоящего парада Победы, который в этот раз пройдет без тяжелой техники.

В среду в Москве военнослужащие провели репетицию традиционного парада Победы, который, как заявили в Минобороны России, пройдет без военной техники.

На видеокадрах видно, как военные готовятся к репетиции и выстраиваются в колонны неподалеку от маршрута прохождения парада.

В этом году парад Победы пройдет без участия тяжелой военной техники, что станет отходом от практики прошлых лет.

Такое решение принято на фоне участившихся в последние месяцы атак украинских беспилотников на Москву и другие регионы России.

