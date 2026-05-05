Видео. В Лейпциге скорбящие несут цветы и свечи после наезда автомобиля

В понедельник в центре Лейпцига люди собрались, чтобы почтить память жертв смертельного наезда автомобиля, в результате которого погибли два человека и несколько были ранены.

На видеозаписях видно, как местные жители возлагают цветы и зажигают свечи недалеко от места трагедии в историческом центре города, пока автомобили экстренных служб продолжают находиться в районе происшествия.

В течение дня импровизированный мемориал разрастался: скорбящие останавливались, чтобы задуматься, почтить память погибших и оставить им послания.

Власти продолжают расследование инцидента, произошедшего, когда автомобиль въехал в толпу в одном из оживлённых общественных мест города.