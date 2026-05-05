Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Сотрудники экстренных служб дежурят у входа на улицу Гриммайше в Лейпциге (Германия) после наезда автомобиля на нескольких человек, понедельник, 4 мая 2026 года.
No Comment

Видео. В Лейпциге скорбящие несут цветы и свечи после наезда автомобиля

Последние обновления:

В Лейпциге люди собираются, чтобы возложить цветы и зажечь свечи у места, где автомобиль врезался в толпу в историческом центре, убив двух человек и ранив нескольких других.

В понедельник в центре Лейпцига люди собрались, чтобы почтить память жертв смертельного наезда автомобиля, в результате которого погибли два человека и несколько были ранены.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

На видеозаписях видно, как местные жители возлагают цветы и зажигают свечи недалеко от места трагедии в историческом центре города, пока автомобили экстренных служб продолжают находиться в районе происшествия.

В течение дня импровизированный мемориал разрастался: скорбящие останавливались, чтобы задуматься, почтить память погибших и оставить им послания.

Власти продолжают расследование инцидента, произошедшего, когда автомобиль въехал в толпу в одном из оживлённых общественных мест города.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА