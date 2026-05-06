Президент США Дональд Трамп объявил, что американская операция по сопровождению застрявших судов через Ормузский пролив будет приостановлена ​​на "короткое время". По его словам, так называемый "Проект Свобода", начавшийся несколькими днями ранее, будет остановлен по "взаимному согласию" в связи со "значительным прогрессом" в достижении соглашения с Ираном.

В сообщении в соцсетях Трамп заявил, что принял это решение "по просьбе Пакистана", который выступал в качестве посредника между США и Ираном. Но добавил, что блокада иранских портов со стороны США останется в силе.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о завершении американо-израильского наступления в Иране - после "достижения целей" операции.

Тем временем, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в среду встретился со своим китайским коллегой Ван И в Пекине. Это первая с начала войны поездка Арагчи в Китай, с которым Тегеран поддерживает тесные экономические и политические связи.

Представители Белого дома призывают Китай использовать свое влияние на Иран и убедить его вновь открыть Ормузский пролив - в преддверии встречи Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите в Пекине.

Главный американский дипломат заявил, что Пекин пострадал больше, чем Вашингтон, из-за того, что Иран фактически перекрыл пролив во время войны, начатой США и Израилем 28 февраля.

Экономика Пекина, ориентированная на экспорт, зависит от грузов, проходящих через пролив. По данным Главного таможенного управления КНР, Китай также импортирует около половины сырой нефти и почти треть сжиженного природного газа с Ближнего Востока.

"В интересах Китая, чтобы Иран прекратил закрывать пролив", - сказал Рубио.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин пожимают друг другу руки перед встречей в международном аэропорту Кимхэ в Пусане, Южная Корея, 30 октября 2025 г.

Фактическое закрытие пролива оказывает огромное влияние на Азию в целом, и именно этот фактор, по-видимому, повлиял на усилия китайского правительства по проведению консультаций с Пакистаном, содействовавших достижению двухнедельного прекращения огня.

Трамп заявил, что, по его мнению, Китай сыграл определенную роль в том, чтобы побудить Иран согласиться на хрупкое прекращение огня, которое было заключено в прошлом месяце.

Три дипломата, знакомые с закулисными усилиями Китая, также подтвердили, что Пекин, крупнейший покупатель иранской нефти, использовал свои рычаги, чтобы заставить Тегеран вернуться за стол переговоров, когда они, казалось, были на грани срыва.

Но администрация США считает, что Китай еще может сделать больше, чтобы вновь открыть важнейший водный путь для международного морского сообщения.