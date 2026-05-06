Видео. Италия: Femen и Pussy Riot протестуют против возвращения России на Венецианскую биеннале

Активистки движений FEMEN и Pussy Riot провели в Венеции акцию протеста накануне открытия Венецианской биеннале, используя дымовые шашки и лозунги против возвращения России. Демонстрация прошла в момент, когда в город съезжались журналисты перед началом форума, который продлится с 9 мая по 22 ноября, и стала отражением более широкого конфликта между свободой творчества и политической ответственностью.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Организаторы заявили, что российский павильон останется закрытым для посетителей. Вместо живых выступлений их будут записывать и показывать на экранах в ходе выставки.

Такое решение последовало за отставкой международного жюри, объяснившего свой шаг участием стран, в отношении которых Международный уголовный суд ведёт расследования, а также за давлением со стороны Европейского союза, пригрозившего отозвать финансирование в размере 2 млн евро.

Россия отсутствовала в 2024 году, после того как её художники отказались от участия в 2022-м, вскоре после вторжения в Украину. Организаторы утверждают, что павильон, принадлежащий России с 1914 года, не может быть исключён из биеннале. Критики же настаивают, что крупные культурные форумы должны учитывать нынешнюю геополитическую реальность.

Президент биеннале Пьетранджело Буттафуоко отстаивает принятое решение, называя искусство «нейтральным пространством». Украинские власти и ряд европейских министров культуры осудили этот шаг, заявив, что он чреват замалчиванием предполагаемых военных преступлений.