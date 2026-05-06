Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Активистки Pussy Riot и FEMEN провели акцию протеста против участия России после её отстранения из-за вторжения в Украину в 2022 году.
No Comment

Видео. Италия: Femen и Pussy Riot протестуют против возвращения России на Венецианскую биеннале

Последние обновления:

В среду на Венецианской биеннале 2026 года стартовали пресс-показы; у российского павильона прошли протесты, ознаменовавшие возвращение Москвы после вторжения в Украину в 2022 году.

Активистки движений FEMEN и Pussy Riot провели в Венеции акцию протеста накануне открытия Венецианской биеннале, используя дымовые шашки и лозунги против возвращения России. Демонстрация прошла в момент, когда в город съезжались журналисты перед началом форума, который продлится с 9 мая по 22 ноября, и стала отражением более широкого конфликта между свободой творчества и политической ответственностью.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Организаторы заявили, что российский павильон останется закрытым для посетителей. Вместо живых выступлений их будут записывать и показывать на экранах в ходе выставки.

Такое решение последовало за отставкой международного жюри, объяснившего свой шаг участием стран, в отношении которых Международный уголовный суд ведёт расследования, а также за давлением со стороны Европейского союза, пригрозившего отозвать финансирование в размере 2 млн евро.

Россия отсутствовала в 2024 году, после того как её художники отказались от участия в 2022-м, вскоре после вторжения в Украину. Организаторы утверждают, что павильон, принадлежащий России с 1914 года, не может быть исключён из биеннале. Критики же настаивают, что крупные культурные форумы должны учитывать нынешнюю геополитическую реальность.

Президент биеннале Пьетранджело Буттафуоко отстаивает принятое решение, называя искусство «нейтральным пространством». Украинские власти и ряд европейских министров культуры осудили этот шаг, заявив, что он чреват замалчиванием предполагаемых военных преступлений.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА