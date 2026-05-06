АРХИВ: Пожарные тушат пожар в жилом районе после российской ракетной и дроновой атаки, в Броварах под Киевом,
No Comment

Видео. Удары России планирующими бомбами убивают не менее 26 мирных жителей Украины

Последние обновления:

Украина заявила, что не менее 26 человек погибли в результате российских ударов во вторник, 5 мая 2026 года; больше всего жертв в Запорожье и Краматорске.

В Запорожье управляемые авиабомбы убили не менее 12 человек и ранили 37, повредив жилые дома и промышленные объекты. В Краматорске по меньшей мере пять человек погибли, когда по центру города были нанесены удары авиабомбами, что вновь подчеркнуло сохраняющийся риск для мирного населения в городах по мере продолжения войны.

На кадрах с места событий видно горящие автомобили и пожарных, пытающихся взять пламя под контроль, в то время как спасатели оказывают помощь раненым. На тротуаре были видны пятна крови, неподалеку лежало накрытое тело. По словам представителей властей, были применены мощные планирующие бомбы; они предупредили, что число жертв может возрасти по мере продолжения спасательной операции.

О новых жертвах сообщили в Днепре и Никополе, в результате чего общее число погибших по стране достигло как минимум 26 человек. Службы экстренной помощи всю ночь разбирали завалы и помогали выжившим, некоторые пострадавшие в среду все еще оставались в больницах. Власти отмечают, что данные могут измениться по мере того, как спасатели доберутся до всех мест ударов. Украинские власти обвинили Россию в целенаправленных ударах по гражданской инфраструктуре; о новых обстрелах сообщили и в Чернигове, которые, по их словам, стали частью той же серии атак.

