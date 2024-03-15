Эта альпийская страна печально известна своей дороговизной и круглогодично привлекает мегабогатых людей, но есть способы сделать поездку туда доступной.

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Потрясающие пейзажи, восстанавливающий силы свежий воздух, уникальная природа и сытная кухня - неудивительно, что Швейцария считается одним из самых популярных направлений во всей Европе. Но она также неизменно возглавляет списки самых дорогих мест для путешествий не только в Европе, но и во всем мире.

Однако есть способ посетить эту горную среднеевропейскую страну, не разорившись.

Euronews Travel провел небольшое исследование и пообщался с экспертами, которые знают Швейцарию изнутри, чтобы найти лучшие способы получить максимальную выгоду от поездки в рамках бюджета.

Почему бы во время вашего визита в Швейцарию не осмотреть холмы перевала Пассванг? Sven via Unsplash

Планировать поездку в Швейцарию нужно заранее

Как сказал Euronews Travel Майкл Л. Мур, основатель туристического сайта Countdown to Magic, "время - это все".

Эксперт по путешествиям объясняет, что почти всегда наибольшая разница в ценах зависит от времени года, в которое вы приезжаете в Швейцарию.

"Избегайте пиковых летних месяцев, когда цены резко взлетают. Вместо этого нацельтесь на межсезонье - весну и осень", - говорит Мур.

Вы встретите меньшее количество людей, более низкие цены на проживание и, возможно, даже получите выгодные предложения на авиабилеты". Весенние полевые цветы и пылающая осенняя листва делают эти сезоны волшебными", - добавляет он.

Привлекательность Швейцарии во многом заключается в том, что она может предложить вам бесплатно. Величественные пейзажи и туристические маршруты - все это можно взять с собой, а небольшое планирование таких необходимых вещей, как жилье или проезд, поможет вам сэкономить значительную сумму денег.

Большая часть Швейцарии ошеломляет, даже менее изученные места. Ricardo Gomez Angel via Unsplash

Также неплохо сойти с проторенных дорог, если вы можете исключить из своего маршрута популярные места.

"Интерлакен и Церматт стали культовыми местами Швейцарии, и за их популярность приходится платить", - говорит Мур.

Вместо этого он рекомендует остановиться в небольших городках, таких как Тун, где жилье может быть значительно дешевле, но окружающие его альпийские виды будут такими же великолепными.

Эксперт по путешествиям Фиона Спинкс, основательница компании Following Fiona, согласна с ним.

Хотя Люцерн всегда является популярным вариантом путешествия, есть много альтернатив, которые стоит посетить. Patrick Robert Doyle via Unsplash

"Главное - искать скрытые жемчужины Швейцарии, те места, которые находятся в стороне от проторенных дорог и позволяют познакомиться с потрясающей природной красотой и богатой культурой страны вдали от туристических ловушек с завышенными ценами", - говорит она Euronews Travel.

Хотя каждый мечтает остановиться в роскошном отеле в горах, для большинства это нереально.

"Останавливайтесь в хостелах или на Airbnb. Хотя швейцарские отели могут быть дорогими, хостелы и квартиры на Airbnb предлагают гораздо более доступные варианты проживания, особенно если вы готовы остановиться немного в стороне от крупных городов", - советует Спинкс.

Получите максимум удовольствия от поездки и при этом сэкономьте деньги

Транспорт в Швейцарии зачастую роскошен и имеет потрясающие виды, так что вполне возможно сделать само путешествие важной частью - или даже изюминкой - вашей поездки.

"В Швейцарии вы можете получить все это по железной дороге", - говорит Мур в интервью Euronews Travel.

"Знаковый маршрут поезда Glacier Express открывает незабываемые альпийские виды из своих панорамных окон. Еще лучше то, что ваш переезд становится развлечением, а не дополнительными расходами. Просто возьмите с собой закуски и напитки, чтобы устроить пикник на борту", - советует он.

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Чтобы сделать ваше путешествие менее затратным, мы рекомендуем приобрести поддерживаемую правительством Swiss Half-Fare Travel Card, которая предоставляет 50-процентную скидку на большинство железнодорожных, автобусных и лодочных маршрутов по всей стране. Она стоит около 132 евро и действительна в течение всего месяца без ограничений по использованию.

Это мнение разделяет и Спинкс.

"Воспользуйтесь Swiss Travel Pass! Эффективные и комфортабельные поезда соединяют все уголки страны, позволяя вам перебраться из города в деревню без затрат на аренду автомобиля", - говорит она.

Если вы едете в Швейцарию не только за природными чудесами, но и за культурой, вам наверняка захочется посетить множество музеев и галерей страны. Хотя многие из них бесплатны или за символическую плату, будьте внимательны и планируйте посещение заранее, так как часто эти цены действуют только в определенное время.

Менее традиционные виды развлечений, однако, бесплатны в любое время.

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"Концерты под открытым небом, исторические достопримечательности и оживленные рынки - все это обогащает досуг, не требуя ни франка", - говорит Мур.

Благодаря разумному планированию и разумным ожиданиям Швейцарию абсолютно точно можно увидеть, придерживаясь бюджета. Благодаря недорогим впечатлениям от Альп и культурным достопримечательностям ваш кошелек и страсть к путешествиям останутся довольными Майкл Л. Мур Основатель туристического сайта Countdown to Magic

Спинкс тоже является сторонником бесплатных развлечений.

"От купания в кристально чистых озерах до посещения музеев в дни их бесплатного посещения и простого блуждания по живописным деревням, - говорит она, - нет недостатка в бесплатных впечатлениях".

Если вы больше любите расслабляться, вам лучше посетить фитнес-парк National рядом с озером Люцерн.

Фитнес-парк National на берегу озера Люцерн предлагает доступный спа-процедуры. C Boyd via Unsplash

Художница Даллас Атент, постоянная клиентка, рассказывает Euronews Travel: "Часто, когда люди слышат о Швейцарии, они представляют себе роскошный спа-центр среди снега, но люди не знают, что одни из лучших саун находятся в тренажерных залах!"

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Здесь есть крытый и открытый бассейн, джакузи и несколько саун с холодными ваннами и душем из ведра. А еще лучше то, что дневной абонемент стоит около 40 евро - совсем неплохо для такой дорогой страны.

Атент говорит, что посещение такого спортзала, как Fitnesspark, - это еще и отличный способ приобщиться к сути страны.

"Это не только гораздо доступнее, чем туристические варианты, но я чувствую, что по-настоящему понимаю швейцарскую культуру, видя, как расслабление и оздоровление являются частью их повседневной жизни", - говорит она.

Где Швейцария делает туризм более доступным?

Цюрих и Женева, скорее всего, входят в ваш список обязательных для посещения городов, но, если расставить туристические сети немного шире, вы сможете сэкономить значительную сумму денег.

Лозанна, расположенная на берегу Женевского озера, предоставляет туристам льготы, которые позволяют сократить расходы.

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"При бронировании отеля в Лозанне вы автоматически получаете на стойке регистрации транспортную карту Лозанны, которая позволяет вам бесплатно ездить на общественном транспорте по городу и к террасам виноградников Лаво, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, - рассказывает Euronews Travel Оливия Босхарт из совета по туризму Лозанны.

Карта также дает возможность получить сниженные цены на некоторые достопримечательности, а также стоит приобрести Lausanne City Pass. Вы можете купить проездной на 1, 2 или 3 дня и получить бесплатный вход в некоторые места или скидку не менее 20% в других местах.

Исследуйте красивый центр Лозанны пешком — бесплатно Nolan Krattinger via Unsplash

Швейцарцы славятся своей натуральной вкусной водой, но в Лозанне она не стоит ни цента.

"Чтобы освежиться, подойдите к одному из многочисленных фонтанов, из которых можно попить и наполнить бутылку", - говорит Босхарт, - "Эти фонтаны способствуют устойчивому развитию и показывают, что по всему городу можно получить бесплатную питьевую воду".

В первую субботу месяца в Лозанне все музеи бесплатны, включая Олимпийский музей. Город неразрывно связан с Играми, ведь здесь находится не только музей, но и штаб-квартира Международного олимпийского комитета, а также Олимпийский парк на берегу озера.

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Воспользовавшись проездным, вы также можете отправиться на уникальные виноградники Лаво с террасами, внесенные в список ЮНЕСКО. Они находятся всего в нескольких минутах езды на поезде от города, и их посещение можно совместить с пешей прогулкой, чтобы увидеть панорамные виды на близлежащие Гранво - объект всемирного наследия - и красивую деревню Лютри.

Лютри, расположенный недалеко от Лозанны, славится своими прекрасными видами сельской местности. Yura Lytkin via Unsplash

Недалеко от границ Франции и Германии находится плавильный котел - Базель. Возможно, Базель больше всего известен благодаря ярмарке Art Basel, знаменитой эксклюзивными и дорогими произведениями искусства, но и здесь можно найти выгодные предложения.

Как и в Лозанне, город предлагает бесплатную карту BaselCard при каждом бронировании номера в базельском отеле, хостеле, отеле типа "постель и завтрак" или апартаментах.

По этой карте можно не только пользоваться бесплатным общественным транспортом, но и за полцены посещать многочисленные музеи Базеля, а также городской зоопарк и театр.

Исторический центр Базеля может похвастаться бесчисленным множеством достопримечательностей. Arsim Ala via Unsplash

Базель очень известен как город, который можно пройти пешком, и власти постарались максимально использовать это преимущество для посетителей.

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"Старый город Базеля лучше всего исследовать пешком, поскольку многие достопримечательности расположены близко друг к другу. Пять различных круговых пешеходных экскурсий позволят вам открыть для себя скрытые уголки Старого города и его историю", - рассказывают Euronews в туристическом совете Базеля.

Туристы часто рекомендуют осмотреть 1000-летний собор, поразительный фонтан, спроектированный Жаном Тингели, и Ботанический сад Базельского университета.

Летом купание в Рейне - бесплатное и очень популярное занятие. Ни одна поездка в Базель не будет полной без посещения Ланге Эрлен.

Взгляните на необычных птиц, таких как эта утка-мандаринка, в Ланге Эрлен. Rapha Wilde via Unsplash

Это парк животных с бесплатным входом, где можно увидеть ланей, рысей, диких кошек и кабанов. Детям понравятся загоны, где живут ослы, пони, козы, овцы, кролики, морские свинки и павлины, а также свободно разгуливают аисты и цапли.

Если вы больше любите велопрогулки, то в Базеле сейчас действует прокат электровелосипедов по относительно доступной цене - около 20 евро в день.

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При низких расходах на транспорт, заблаговременном планировании расходов на гостиницу, покупке основных продуктов в бюджетных супермаркетах и отказе от ежедневных ужинов в ресторанах Швейцария действительно может стать доступным вариантом.