Несмотря на активную кампанию за "велосипедизацию" в европейских городах, количество тех, кто предпочитает "крутить педали" не так велико. Почему?

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Вот уже несколько лет Европейская комиссия активно призывает граждан "использовать собственную энергию". Активная мобильность хорошо известна как способ не только экономить энергию, но и укреплять физическое и психическое здоровье.

Велосипед - один из лучших способов добиться этого, но, согласно новым данным, в Европе относительно небольшое количество людей регулярно пользуются велосипедом в качестве транспорта.

В шестом издании доклада Комиссии по качеству жизни в европейских городах опубликованы результаты исследования, проведенного в 2023 году.

В нем приняли участие более 70 000 европейцев из 83 городов ЕС, Великобритании, Норвегии, Швейцарии, стран Западных Балкан и Турции, которым задавали вопросы по широкому спектру аспектов повседневной жизни.

В отчете затронуты самые разные темы, включая жилье, финансовую стабильность, здравоохранение, наличие зеленых зон и, естественно, транспорт.

Что показал отчет об уровне "велосипедизации" в Европе?

Среди 83 городов, в которых проводилось исследование, лишь в очень немногих велика доля "ежедневных велосипедистов", и еще меньше городов считают велосипед важным видом транспорта.

В среднем по всем городам велосипед используют в качестве средства передвижения всего 14% респондентов.

Интересно, что их использование имеет тенденцию к снижению по мере роста городов. В городе с населением менее 250 000 человек около 16% жителей говорят, что в обычный день они ездят на велосипеде. В городах с населением от 1 до 5 миллионов человек этот показатель снижается до 14%.

Только три европейских города сообщили, что более 35% их жителей ежедневно пользуются велосипедом.

Это Гронинген и Амстердам в Нидерландах и Копенгаген в Дании - и все три города имеют довольно низкую численность населения.

В этих городах относительно высокое использование велосипедов оказывает влияние на общественный транспорт. В ходе опроса люди отмечали меньшую удовлетворенность системой, чем в других городах.

В десятку самых активных "велосипедных" стран попали исключительно северные европейские - города Бельгии, Швеции, Финляндии, Австрии и Германии.

На другом конце шкалы - южные и восточные европейские страны с наименьшим количеством "ежедневных велосипедистов". Так, в Риме всего 5% населения ежедневно используют велосипед, в то время как в Белграде и Вильнюсе такой же ответ дали только 6% опрошенных.

Копенгаген известен как один из самых дружелюбных к велосипедистам городов мира. Max Adulyanukosol via Unsplash

В чем же причина такого разного уровня "велосипедизации" в Европе?

Исследование показало, что на это влияет множество различных факторов.

Мужчины немного чаще говорят, что ездят на велосипеде ежедневно, а в среднем 16% жителей в возрасте от 15 до 24 лет чаще всего выбирают двухколесный транспорт, в то время как среди жителей в возрасте 55 лет и старше только 13 % регулярно "крутят педали".

Если углубиться в социально-демографические характеристики, то можно отметить, что доля пользователей велосипедов выше среди людей с высшим образованием, а также одиноких людей, но значительно ниже среди пенсионеров и безработных.

Несмотря на постоянные предупреждения об опасности изменения климата и его связи с ископаемым топливом, автомобили по-прежнему ежедневно используют около 48% горожан.

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При этом, чем больше город, тем меньше людей пользуются автомобилями. В большинстве стран, представленных в отчете, столица имеет самый низкий уровень использования автомобилей.

В столицах, как правило, лучше всего развит общественный транспорт, и, возможно, это также отбивает у людей охоту садиться за руль из-за пробок и высокой стоимости парковки. В других городах - например, в Лондоне - введены сборы с автомобилей с высоким уровнем выбросов, и чиновники надеются, что автомобилистов станет заметно меньше.

В городах Нидерландов особенно часто встречаются велосипедисты Ana Gómez via Unsplash

Что может побудить горожан больше ездить на велосипеде?

Хотя кажется, что многие жители городов привязаны к своим автомобилям или общественному транспорту, а другие просто не хотят "использовать собственную энергию", уровень велосипедизации может потенциально возрасти.

Европейская федерация велосипедистов (European Cyclists' Federation, ECF) не согласна с результатами исследования Европейской комиссии.

ECF утверждает, что "тематический охват отчета очень широк", и представила собственные данные, которые в большей степени посвящены непосредственно велосипедам.

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В них говорится, что "мы смогли установить четкую корреляцию между покрытием основной дорожной сети раздельной инфраструктурой и уровнем использования велосипедов в городах, о которых идет речь в отчете [Европейской комиссии]". Другими словами, велосипедные дорожки помогают.

ECF призывает лидеров принять Европейскую декларацию о велосипедистах, чтобы значительно увеличить количество безопасных и согласованных велосипедных инфраструктур по всему континенту.