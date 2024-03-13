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Путешествуйте бюджетно: гендиректор Rail Europe раскрывает секреты дешевых ж/д билетов

Бронируйте билеты на поезд за семь-двенадцать недель до даты поездки
Бронируйте билеты на поезд за семь-двенадцать недель до даты поездки Авторское право Canva
By Ally Wybrew
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Вас отпугивают цены на поездки на поезде? Генеральный директор Rail Europe делится своими соображениями о том, как найти лучшее предложение.

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Бьорн Бендер, генеральный директор Rail Europe, - человек, знающий толк в поездах. Только за последний год он проехал около 75 000 километров по Европе.

Для него поезд - это "не просто поездка из пункта А в пункт Б, а второй дом. Это мой офис, где я могу по-настоящему работать".

После COVID'a интерес к железнодорожным перевозкам возрос, поскольку путешественники стремятся быть ближе к дому, а многие пытаются уменьшить негативное воздействие авиаперелетов на окружающую среду. Спрос вырос по всему миру, и Бьорн видит, как это отражается на продажах билетов.

"Спрос на мобильность огромен и растет по всему миру", - говорит он. " Железнодорожная отрасль растет - по всей Европе и в трансграничных перевозках она увеличилась, возможно, на 20%".

Для Rail Europe 2023 год стал "удивительным годом". Бендер поделился, что продажи компании выросли на 66% по сравнению с 2022 годом и примерно на 75-80% по сравнению с 2019 годом.

Несмотря на спрос, многие до сих пор считают, что билеты на поезд стоят дорого, но Бендер уверен, что это не так.

Он делится с Euronews Travel своими инсайдерскими знаниями о том, как сэкономить при бронировании билетов на поезд.

Включите пересадки в маршрут поезда
Включите пересадки в маршрут поездаCanva

Не бронируйте билеты на поезд напрямую

Первый совет Бендера - не бронировать билеты напрямую у поставщиков железнодорожных услуг. Он сравнивает этот опыт с бронированием авиабилетов: "Обычно вы не бронируете билеты напрямую на сайте авиакомпании - по крайней мере, я бы так не делал. Я сравниваю цены, например, на Skyscanner или Kayak".

Сравнительные сайты, или сайты, предоставляющие цены на билеты от нескольких поставщиков, дают путешественникам больше возможностей, в том числе выбирать между различными маршрутами и тарифами.

"Когда я хочу доехать из Франкфурта в Нью-Йорк, в конечном счете мне все равно, кем я полечу - Delta, United или Lufthansa", - говорит Бендер.

По его мнению, такое отношение к бронированию поездок на поездах только формируется в Европе. "Мы все больше и больше погружаемся в эту среду в Европе - у нас есть взаимонезависимые платформы, такие игроки, как мы, которые сравнивают цены, тарифы и предоставляют предложения, основанные на индивидуальных потребностях путешественника".

Бронируйте билеты на поезд за семь-двенадцать недель до даты поездки

Общеизвестно, что, когда речь идет о путешествии, чем раньше вы бронируете билеты, тем они дешевле. Но, как и в случае с авиаперелетами, обычно существует "золотое окно", когда цены на билеты на поезд самые низкие.

"Я бы сказал, что бронирование за семь-двенадцать недель - вполне подходящий диапазон", - советует Бендер. Ценный совет, но на какой срок? В конце концов, по его словам, все меняется.

"Раньше на высокоскоростных поездах было очень ограниченное количество льготных тарифов. Теперь я могу забронировать льготный тариф за 30 минут до отправления любого перевозчика".

Экономия на билетах также зависит от того, где и когда вы хотите путешествовать. Неудивительно, что сесть на поезд в понедельник утром стоит дороже, чем во вторник, так что иногда найти выгодное предложение просто нереально.

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Включите пересадки в маршрут поезда

Прямые рейсы, конечно, быстрее - и поэтому более привлекательны, - но они также и дороже.

"Если вы готовы один раз пересесть на другой поезд, это увеличит шанс найти лучшую цену", - говорит Бендер.

Это достаточно распространенная практика в отношении тарифов на авиабилеты, и, похоже, поезда не отличаются от нее. Если провести простое исследование, можно найти удобные пересадки с относительно коротким временем ожидания, так что общее влияние на путешествие будет минимальным, а экономия - потенциально значительной.

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"Программы лояльности, особенно для трансграничных перевозок, повышают шансы на получение более выгодных тарифов, - говорит Бендер.

Также как и железнодорожные абонементы и железнодорожные карты. "Путешествуя по абонементам, когда вы отправляетесь с семьей в летний отпуск, вы получаете возможность объехать практически всю Европу - за пару сотен евро на четыре недели".

Бендер считает, что доступность и полезность железнодорожных карт и абонементов - это то, что до сих пор недооценивается в Европе.

"Возможностей много, но уровень осведомленности, даже для европейцев, еще не так высок. От нас, от взаимных поставщиков, во многом зависит распространение всей информации и реальное сопровождение путешественников - от вдохновения до последующих продаж".

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