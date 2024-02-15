By Euronews

Планы по строительству нового аэропорта Флоренции должны порадовать ценителей редкого вина

РЕКЛАМА

На крыше аэропорта Флоренции вскоре может появиться необычный объект - виноградник площадью 7,7 гектаров.

Американская дизайн-студия Rafael Viñoly Architects представила план реконструкции международного терминала итальянского аэропорта, включая виноградники, которые будут напоминать о репутации Флоренции как сердца знаменитой винного региона Италии - Тосканы.

Архитекторы утверждают, что площадь будущего терминала составит 50 000 квадратных метров. Он будет увенчан огромной покатой крышей, на которой будут установлены световые люки и 38 рядов виноградных лоз.

Предполагается, что это будет первый виноградник в аэропорту в Европе.

Будет ли аэропорт Флоренции производить собственное вино?

Большая часть производства вина, скорее всего, будет осуществляться собственными силами.

"Ведущий виноградарь региона будет возделывать виноградник, а вино будет производиться и выдерживаться в специализированных погребах под крышей терминала", - объясняет представитель Rafael Viñoly Architects.

Под виноградниками в проекте терминала предусмотрена большая площадь, которая, по словам архитекторов, поможет упорядочить перемещение пассажиров.

Проект интерьера аэропорта Флоренции Rafael Viñoly Architects

По планам, существующая взлетно-посадочная полоса будет повернута на 90 градусов, что сделает ее более подходящей для современных самолетов, а также улучшит транспортное сообщение с помощью новой системы легкорельсового транспорта.

Архитекторы Rafael Viñoly Architects объявили, что будут работать вместе с проектировщиками аэропорта, чтобы построить сооружение в два этапа.

Первый планируется завершить в 2026 году, а вот со вторым придется подождать - он будет закончен только в 2035-м.