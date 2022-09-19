Перевозчики на реке Рейн учатся работать в условиях маловодья

Как засуха влияет на европейский сектор речного транспорта и почему немецкие компании предлагают своим клиентам сухопутные мосты? Программа "Климат сегодня" предлагает разобраться на примере Рейна, который впечатляюще обмелел.

Самый жаркий август

Обмеление рек, гибель урожая, невыносимая жара для жителей большей части европейских стран - вот характеристики минувшего лет.

Спутниковая служба мониторинга Земли "Коперник" подтверждает: август-2022 стал самым жарким в Европе за историю наблюдений (температура на 1,7 градуса Цельсия выше среднего значения за период с 1991 по 2020 год).

Таким образом, август этого года превысил предыдущий рекорд, поставленный в 2018.

Новый рекорд жары в Европе Oelsner, Natalia/

На графике ниже наглядно представлено, как растет кривая температурных аномалий летних месяцев с 1979 года по настоящее время.

График температурных аномалий. Euronews

В глобальном масштабе три летних месяца в северном полушарии также были теплее обычного.

Синим цветом на карте выделен Пакистан, где было прохладнее. Но там сильные дожди вызвали разрушительные наводнения, унесшие жизни 1400 человек.

Жаркое лето в северном полушарии. Euronews

Недогруз судов на Рейне

На Рейне из-за рекордной засухи уровень воды в этом году настолько низок, что многие суда могут перевозить лишь четверть своего обычного груза.

Цепочки поставок серьезно нарушены: в день съемок репортажа в порту Кобленца не приняли ни одного контейнеровоза. Для управляющего директора терминала Арндта Пудербаха это - нелегкое время.

"Уровень воды вызывает у нас беспокойство, ситуация неудовлетворительна: спрос есть, но, к сожалению, мы не можем предложить достаточную грузовую мощность нашим клиентам, предоставить им требуемые услуги", - говорит специалист.

Решение, которое транспортники предлагают в качестве замены - так называемый "сухопутный мост" - транспортировка товаров и сырья по железной или автомобильной дороге на определенных участках маршрута по Рейну. Компания также планирует завтрашний день, заказывая новые электрифицированные суда, которые могут плавать по мелководью.

У местных ученых, властей и бизнеса есть планы по адаптации: правительство собирается сделать более глубокими мелководные каналы, а судоходные компании заказывают более детальные прогнозы состояния рек, чтобы лучше управлять логистикой.

Энно Нильсон, сотрудник института гидрологии, предупреждает: "В будущем засуха будет лишь усугубляться, если мы не займемся защитой окружающей среды. О засухе можно говорить в терминах интенсивности, т.е. до какой степени может упасть уровень воды, до какой степени снизится нагрузка на реку, насколько далеко могут заплывать суда. Есть и критерий продолжительности: как долго мы можем оказаться в условиях низкой воды (недели, месяцы?) и как нам адаптироваться, как реагировать в таких ситуациях".