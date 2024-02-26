Не выходите за рамки бюджета в столице Франции, воспользовавшись нашими советами по экономии денег во время поездки в Париж.

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С приближением Олимпийских игр многие путешественники планируют поездку в Париж, чтобы совместить спорт мирового класса со знаменитым искусством, культурой и кухней города.

И хотя в столице Франции легко выйти за рамки бюджета, тщательное планирование позволит снизить стоимость путешествия.

От бесплатных мероприятий и доступных ресторанов до недорогих достопримечательностей и инсайдерских секретов — мы собрали несколько практических советов, которые помогут вам получить максимум удовольствия от парижского приключения, не потратив целое состояние.

Посетите музей Орсе бесплатно

Доступная культура в Париже ближе, чем вы думаете: многие музеи и галереи предлагают бесплатный вход раз в месяц.

Забронировав билет онлайн, в первое воскресенье месяца можно посетить и музей Орсе. Он расположен в историческом здании бывшего железнодорожного вокзала и является прекрасным примером архитектуры в стиле бозар.

Побродите по тематическим галереям и насладитесь великолепной коллекцией французского искусства кисти таких мастеров, как Моне, Мане, Писсарро, Морисо и Ренуар, не потратив ни евро.

Погуляйте по парку Бельвиль

Чтобы насладиться панорамным видом на Париж без лишних затрат, отправляйтесь в парк Бельвиль в 20-м округе.

Парк Бельвиль расположен на высоте в 108 метров и считается самым высоким парком в Париже. С почти тридцатиметровой террасы на вершине открываются виды на городской пейзаж — Эйфелеву башню, Нотр-Дам и Монмартр.

Возьмите немного местного сыра и вина и устройте недорогой пикник на закате с лучшими видами во всем Париже.

Побалуйте себя свежеприготовленными блинами

Свежеприготовленные французские блины — это недорогой обед на ходу в Париже. По всему городу разбросаны многочисленные "креперии", в которых подают хрустящие блины с обжигающе горячей сковороды.

Эти блинчики готовятся на заказ из пшеничной муки, яиц, молока и соли. Затем в них добавляют сладкие или несладкие начинки: нутеллу, взбитые сливки, бананы, сыр, ветчину и грибы.

Crêperie Genia — Vente à emporter, расположенная на 7 rue de la Harpe, — одна из лучших дешевых закусочных в Париже, где можно заказать хрустящие блинчики и панини с начинкой на вынос всего за несколько евро.

В парижской блинной Canva

Воспользуйтесь доступным транспортом

Метро и RER — это две разные, но связанные между собой сети поездов, которые обеспечивают доступное передвижение по Парижу. У RER пять основных линий, у метро — четырнадцать.

Вы можете приобрести проездной билет Paris Visite, позволяющий неограниченно ездить на метро, автобусах и RER.

Париж — один из самых дружелюбных к велосипедистам городов Европы, и у него большие амбиции стать городом, на 100% состоящим из велосипедистов. Меры по поддержке велосипедистов включают в себя масштабное увеличение числа защищенных велодорожек, велосипедных кафе и парковок для велосипедов.

Помимо того, что это экологически безопасно, знакомство с Парижем на велосипеде — экономически выгодный способ увидеть город, ведь многие лучшие туристические объекты находятся рядом с велосипедными маршрутами.

Всего за 5 евро можно взять велосипед на прокат на 24 часа в Vélib' Métropole — масштабной системе общественного обмена велосипедами в Париже, которая теперь включает и электровелосипеды.

Закупитесь на блошином рынке

Хотя Париж известен высокой модой и роскошными бутиками, здесь можно найти множество доступных вариантов, заглянув на эклектичные блошиные рынки.

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Marché aux Puces de Saint-Ouen — один из самых любимых рынков, куда приходят местные жители, чтобы совершить выгодную покупку.

Расположенный на северной окраине Парижа, он представляет собой лабиринт узких переулков и извилистых улочек, заполненных магазинами, киосками и стендами, которые переполнены мелочами, одеждой и антиквариатом.

Рынок настолько велик, что разделен на секции, каждая из которых отличается особым стилем и живыми развлечениями.

Vernaison Market известен своим ассортиментом антиквариата, винтажной мебели и предметов декора, а Dauphine Market — антиквариатом и предметами дизайна высшего класса. Рынок Malik известен своим доступным ассортиментом винтажных и подержанных вещей.

На парижском блошином рынке Canva

Попробуйте классическую французскую кухню меньше, чем за 10 евро

Хотя еда в Париже может оказаться недешевым удовольствием, вы можете сэкономить, пообедав в традиционном "бульоне" — ресторане, где подают классические блюда французской кухни по доступным ценам.

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Вы также можете выбрать меню с фиксированными ценами (menu du jour) в одном из соседних ресторанов и отведать любимые французские блюда, включая крок-месье, кассуле и буйабес всего за 8 или 10 евро. Если вам захочется выпить в полдень домашнего вина, его можно купить по цене 3-4 евро за бокал.

Отправляйтесь в недорогой Bistrot Victoires, чтобы пообедать: в этом старинном заведении на Rue de la Vrillière подают стейк во фритюре из панировки по цене менее 13 евро и гигантские салаты по 11 евро.

Отправьтесь на бесплатную пешеходную экскурсию

Закажите бесплатную пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с Парижем вместе с местными жителями. Их, как правило, проводят местные гиды, которые дают дельные советы, рассказывают истории и исторические сведения о своем городе.

Бесплатные пешеходные экскурсии в Париже работают по системе "плати, сколько хочешь" или "чаевые", когда вы можете дать гиду чаевые в конце экскурсии в зависимости от того, сколько, по вашему мнению, она стоила, что делает ее доступным вариантом для путешественников с ограниченным бюджетом.

Экскурсия SANDEMAN'S NEW Europe Paris — одна из самых популярных бесплатных пешеходных экскурсий в городе. 3-часовой маршрут по Парижу покажет вам многие из главных достопримечательностей, включая Нотр-Дам, Лувр и парк Тюильри.

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Откройте для себя яркое уличное искусство на канале Сен-Мартен

Район канала Сен-Мартен в Париже известен яркой сценой уличного искусства, модными кофейнями, магазинами и ресторанами, где собираются парижане.

Расположенный в 10-м и 11-м округах, этот бохо-район стал горячей точкой для уличных художников. Возьмите кофе на вынос в модной кофейне Le Look и побродите по окрестностям, чтобы найти граффити.

Одно из самых известных мест стрит-арта на канале Сен-Мартен — улица Rue de la Grange aux Belles, известная своими красочными фресками и трафаретным искусством.

Посетите бесплатные культурные мероприятия и концерты в Париже

В Париже круглый год проходит множество бесплатных концертов, фестивалей, кинопоказов на открытом воздухе и культурных мероприятий.

В июне Париж наполняется музыкой, когда любители и профессионалы выступают в общественных местах во время Fête de la musique. На сценах появляются группы, певцы, музыканты-любители, барабанщики и диджеи — все они выступают бесплатно.

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С середины июля до конца августа вы можете понежиться на берегу Сены на искусственных пляжах. Бесплатные шезлонги, пальмы, развлечения, кино под открытым небом и купание — все это создает условия для знойного лета в городе, которое не потребует больших затрат.

Планируйте поездку заранее, чтобы сэкономить деньги

Поездки в город огней печально известны своей дороговизной, и ваш бюджет, скорее всего, сильно пострадает, если вы оставите все на последнюю минуту. Один из лучших способов сэкономить на поездке в Париж — это заранее спланировать и забронировать авиабилеты и жилье.

Цены на авиабилеты могут сильно меняться, особенно в пик сезона, во время больших праздников, таких как Рождество и Пасха, а также во время крупных мероприятий — например, Олимпийских игр.

Если вам все еще нужно определить даты поездки, вы можете воспользоваться более дешевыми авиабилетами в Париж, используя такие инструменты, как Skyscanner и Google Flights, чтобы просмотреть широкий спектр дат и времени перелетов.

Чтобы найти доступные отели в Париже и специальные предложения, воспользуйтесь сайтом сравнения отелей или туристических фирм, чтобы просмотреть агрегированный список отелей и отфильтровать их по самой низкой цене. На многих сайтах, таких как Expedia и Kayak, вы можете настроить оповещение о ценах для вашего поискового запроса, чтобы получать уведомления о повышении или понижении цен.

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Если вы гибко подходите к выбору даты поездки, то часто можно сэкономить, забронировав отель в середине недели.

Многие отели сейчас предлагают бесплатную отмену бронирования (до определенной даты), а некоторые — возможность изменения даты, что обеспечивает большую гибкость для путешественников с ограниченным бюджетом.