Путешествующим на поезде: рейтинг лучших вокзалов Европы

Время ожидания, задержки рейсов, сервис, магазины и рестораны... По этим и другим критериям какие вокзалы в Европе считаются самыми комфортными для пассажиров?

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Путешествие на поезде вновь становится популярным. Для выбирающих этот вид транспорта важен комфорт не только в самой поездке, но и во время ожидания прибытия и отправления.

Какие железнодорожные вокзалы Европы предлагают пассажирам лучшие условия?

Организация по защите прав потребителей Consumer Choice Center ежегодно формирует рейтинг 50 крупнейших на континенте ж/д станций, исходя из критериев удобства для путешествующих.

Предлагаем вашему вниманию топ лучших и худших из них на 2023 год.

По каким критериям проводят оценку?

В ходе исследования, получившего название European Railway Station Index 50, железнодорожные вокзалы оценивают, исходя из того, сколько составляет время ожидания, каковы количество и продолжительность задержек рейсов и как хорошо налажено транспортное сообщение.

Баллы также присваивают за имеющиеся тарифы на билеты, промо-акции, время работы билетных касс и полнота информации, а также сервис. Туда входят залы ожидания, магазины и рестораны. Учитывается доступность, наличие приложений для смартфонов, бесплатного Wi-Fi и сервисов для совместных поездок, например, Bolt и Uber.

Эксперты изучают отчёты ведомств национального уровня, онлайн-статистику, карты вокзалов, обновления в режиме реального времени и проводят собственный анализ отзывов потребителей.

Лучший вокзал Европы находится в Швейцарии

Цюрихский вокзал Хауптбанхоф в Швейцарии, возглавививший рейтинг в 2022 году, остаётся номером один по удобству для пассажиров. Он набрал 102 балла.

Билетная касса там работает с 6 утра до 9 вечера. Есть спецтарифы на билеты для детей, больших групп, молодых и пожилых, людей с ограниченными возможностями. Время ожидания в среднем составляет всего одну минуту, и лишь 3% поездов приходят с задержкой.

Учитывая, что на территории вокзала работает 106 магазинов и киосков, а также 53 ресторанов и закусочных, то можно понять опаздывающих на рейсы пассажиров.

Главный вокзал Вены появился в рейтинге только в этом году, но сразу же занял в нём второе место, получив высокие оценки за сервис, хорошо организованное транспортное сообщение и доступность.

Центральный железнодорожный вокзал немецкой столицы Берлин-Главный расположился на третьей строчке, поделив её с вокзалом швейцарского Берна. Берном. Следом за ними - на четвертой позиции - центральный вокзал Утрехта в Нидерландах.

В десятку лучших также вошли Франкфуртский вокзал (Германия), Центральный вокзал Неаполя (Италия), Центральный вокзал Амстердама (Нидерланды), Лионский вокзал в Париже (Франция), Центральный вокзал Осло (Норвегия) и Майдлингский вокзал (Австрия).

Антирейтинг возглавили немецкие вокзалы

Один из самых загруженных в Европе - Центральный вокзал Бремена в Германии - получил самую низкую оценку по критериям комфорта для пассажиров, набрав всего 39 баллов.

Среднее время ожидания составляет 11 минут, а 43% поездов приходят с опозданием. Низкий балл обусловлен отсутствием прямых рейсов, бесплатного Wi-Fi, малым количеством торговых точек (их девять), кафе и ресторанов (всего 15 заведений).

Второе место в антирейтинге занял Мюнхен-Пазинг (тоже в Германии). Несмотря на то, что главный вокзал немецкой столицы вошёл в европейский топ-5, в пятёрку худших попали другие берлинские ж/д станции - "Зоологический Сад", Гезундбруннен и Осткройц.

В основном это связано со слишком длительными задержками поездов и временем ожидания. Но тут сыграла свою роль акция местного ж/д оператора "билет за 9 евро", в которой путешествующие активно воспользовались.

Среди худших вокзалов оказались также: Вокзал Эссен (Германия), Бирмингем Нью-Стрит (Великобритания), Шатле-Ле-Аль и Сен-Лазар в Париже (Франция), Хельсинки-Центральный (Финляндия) и Санта-Мария-Новелла во Флоренции (Италия).

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В связи с сокращением пассажиропотока лондонский вокзал Сент-Панкрас не был включён в рейтинг.

Центральный вокзал Бремена возглавил признали худшим вокзалом Европы Canva

Что изменилось за год?

В четвёртом издании European Railway Station Indexов отмечаются некоторые тенденции по сравнению с предыдущими годами.

В 2023 году все вокзалы получили более низкие баллы, чем в предыдущем году, что свидетельствует о заметном снижении качества предоставляемых услуг: транспортное сообщение всё еще не восстановилось после пандемии, отсюда - задержки рейсов, число магазинов и ресторанов сократилось.

В то же время, улучшились показатели доступности, особенно это касается обеспечения комфортного передвижения людей на инвалидных колясках, наличия дополнительных указателей для людей с нарушением зрения и т. д.

Киев-Пассажирский (Украина) не вошёл в список из-за отсутствия данных, но в отчете отмечается, что в 2022 году, несмотря на бомбёжки, стране удалось обеспечить прибытие и отправление 85% поездов.

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Сработала ли акция с дешёвыми билетами в Германии?

После того, как в 2022 году в стране начали продавать билеты на поезда по заниженной цене, начался настоящий бум железнодорожных поездок.

Из 50 проанализированных станций 21 попала в список благодаря большому количеству пассажиров, но только две вошли в десятку лучших. Мюнхен со 2-го опустился на 22-е место.

В прошлом году число ж/д поездок на пригородных поездах выросло на 80% по сравнению с 2019 годом, что ударило по небольшим станциям, не способным справиться с большим наплывом людей.

Власти повысили стоимость единого билета с 9 до 49 евро, чтобы вернуть пассажиропоток к норме.