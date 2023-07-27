Музыкальный фестиваль Вербье: питомник молодых талантов

Знаменитый фестиваль в швейцарском Вербье снова собрал ведущих мастеров классической музыки со всего мира и начинающих музыкантов

Вербье, знаменитый горнолыжный курорт в швейцарских Альпах, на протяжении последних 30 лет каждое лето превращается в идеальную площадку для музыкантов и любителей музыки со всей Европы и других уголков мира, которые съезжаются сюда на праздник классической музыки во всех ее проявлениях.

Во время фестиваля музыка звучит повсюду: в концертных залах и церквях, а также в клубах и на улицах, благодаря программе UNLTD с участием буктрейлеров и членов Музыкальной академии Вербье - питомника молодых талантов и будущих великих музыкантов.

Стивен Макхольм - директор Академии Вербье и программы UNLTD, которую он успешно запустил 7 лет назад.

Стивен Макхольм, директор Академии Вербье и программы UNLTD: "Программа UNLTD - это фестиваль внутри фестиваля. Мы говорим: "Мы хотим десакрализовать классическую музыку", но мы хотим прославить музыку, и фестиваль в Вербье - это не только классическая музыка. В основном это превосходная классическая музыка, но у нас также есть музыка на улицах".

10 лет назад был создан Молодежный оркестр фестиваля в Вербье, позволяющий отборным молодым талантам принять участие в своеобразном "летнем лагере" и посетить мастер-классы в компании самых известных музыкантов.

Музыкальным руководителем оркестра стал американский дирижер Джеймс Гэффиган.

Джеймс Гэффиган, дирижер и музыкальный руководитель Молодежного оркестра фестиваля в Вербье: "Как музыкальный руководитель, я каждую неделю занимаюсь с ними музыкой и подготовкой. Как вы понимаете, многие из этих молодых людей раньше не играли в оркестре. Поэтому они знакомятся с культурой друг друга, с инструментами, с уровнем игры и собираются вместе, чтобы делать общее дело - проводить выступления и репетиции на одном уровне".

В течение 30 дней юные музыканты играют и рассказывают о музыке. Кульминация - концерт в Большом зале Комбин, закрывающий фестиваль 30 июля.

Шарлотта Малерб присматривает за начинающими талантами во время их пребывания на фестивале в Вербье.

Шарлотта Малерб, менеджер молодежного фестиваля в Вербье: "Можно сказать, что это питомник фестивальных оркестров. Они приезжают сюда, многим из них от 15 до 18 лет, затем они переходят в Фестивальный симфонический оркестр, а потом - в Камерный, так что за 10 лет существования проекта очень приятно наблюдать, как они переходят из одного оркестра в другой".

В преддверии церемонии закрытия фестиваль в Вербье ярким гала-концертом отметил свое 30-летие, собрав на сцене в один день, 24 июля, более 50 величайших солистов мира. Среди них - японский пианист Мао Фудзита и многие другие звезды, такие как Евгений Кисин и братья Капюсон.