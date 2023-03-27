Масштабная забастовка в Германии: причины и последствия

В понедельник в Германии проходит крупнейшая за последние 30 лет забастовка, организованная двумя самыми большими транспортными профсоюзами страны.

Профсоюз работников сферы обслуживания Verdi и профсоюз EVG, представляющий интересы многих железнодорожников, объявили о забастовке.

В Германии профсоюзы редко объединяют усилия. Эта массовая акция последовала за серией неудачных переговоров с работодателями в последние недели.

"Мы думаем, что в забастовке примут участие многие наши работники", - заявил на пресс-конференции глава Verdi Франк Вернеке.

И это не единственная забастовка, запланированная в Европе.

Сколько будет длиться забастовка?

Официально забастовка началась в полночь в понедельник 27 марта и должна продлиться до вторника.

Часть аэропортов отменила рейсы еще в воскресенье.

Последствия забастовки, вероятно, будут ощутимы и во вторник, так как некоторые операторы уже отменили рейсы и в этот день.

Какие аэропорты и вокзалы будут затронуты забастовкой в Германии?

Забастовка является общенациональной. Профсоюзы, участвующие в ней, представляют большинство работников транспорта: у Verdi более 2,5 миллионов сотрудников государственного сектора, а у EVG - около 230 000 работников железных дорог и автобусных компаний.

Приостановлены полеты в Мюнхене и Франкфурте, двух крупнейших аэропортах Германии, а также в аэропортах Бремена, Гамбурга и Штутгарта. Железнодорожный оператор Deutsche Bahn отменил движение поездов дальнего следования.

Как это отразится на поездах в Германии?

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn (DB) объявил в четверг, что в понедельник поезда дальнего следования ходить не будут, перевозки будут ограничены и во вторник. Они призвали пассажиров, которые должны были отправляться в путь в понедельник, по возможности перенести поездку на другой день.

В заявлении профсоюза говорится: "Это повлияет на все железнодорожные перевозки в Германии, так как сотрудники всех подразделений Deutsche Bahn и других железнодорожных компаний призваны выйти протестовать... поэтому движение поездов дальнего следования DB полностью прекращено".

"Во вторник будет отменено движение многих поездов из-за последствий забастовки", - добавили в профсоюзе.

DB объявила, что большинство региональных поездов также не будут ходить в течение понедельника и - частично - во вторник.

Забастовка также касается Transdev, AKN, Osthannoversche Eisenbahnen, erixx, vlexx, eurobahn и Länderbahn.

Это означает, что помимо Deutsche Bahn, работа железных дорог будет нарушена в 7 из 16 федеральных земель Германии. В их число входят некоторые из самых густонаселенных регионов страны: Бавария, Баден-Вюртемберг, Гессен, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц и Саксония.

Швейцарский железнодорожный оператор SBB заявляет, что предоставит запасные поезда для трансграничных поездов между Швейцарией и Германией на швейцарском участке маршрута, но количество мест в них может быть ограничено. Компания настоятельно не рекомендует совершать поездки 27 марта и предупреждает, что ее онлайн-расписание может не отражать перебои в работе из-за забастовки.

Будут ли отменены авиарейсы в Германии?

Самый загруженный аэропорт Германии во Франкфурте заявил, что отменяет все рейсы в понедельник.

"Работы приостановлены в связи с забастовкой", - заявила компания-оператор аэропорта Fraport.

Аэропорт Мюнхена, второй по загруженности в стране, объявил, что в воскресенье и понедельник пассажирские рейсы не будут выполняться.

Аэропорты Бремена, Дортмунда, Гамбурга и Штутгарта также отменили рейсы - как на взлет, так и на посадку - и, вероятно, их примеру последуют другие аэропорты.

Аэропорт Дюссельдорфа предупредил пассажиров, что им следует ожидать серьезных сбоев в работе до утра вторника, поскольку почти все рейсы были отменены в понедельник утром. Аэропорт ремендовал пассажирам свести к минимуму количество багажа, чтобы облегчить задержки на контроле безопасности в том маловероятном случае, если их рейс все же состоится.

Массовые сбои ожидаются также в аэропорту Кельна/Бонна. В аэропортах Лейпцига и Дрездена отменены все внутренние немецкие рейсы.

В аэропорту Карлсруэ/Баден-Баден отмены рейсов не ожидается, однако пассажирам следует приготовиться к увеличению времени ожидания, так как бастуют сотрудники пунктов контроля безопасности. Пассажирские рейсы в аэропорту Нюрнберга отменены.

Пассажирам рекомендуется напрямую связаться со своей авиакомпанией, чтобы узнать, выполняется ли их рейс.

Почему в Германии бастуют работники транспорта?

Как и во многих других странах, немцы борются с растущей инфляцией. Российское вторжение в Украину привело к резкому увеличению цен на продукты питания и энергию.

Verdi ведет серию переговоров о зарплате и добивается повышения оплаты труда на 10,5%. Работодатели предложили в общей сложности 5% в два этапа плюс единовременные выплаты в размере 2 500 евро.

EVG добивается повышения зарплаты на 12%. Deutsche Bahn, главный железнодорожный оператор Германии, также предложил двухэтапное повышение зарплаты на 5% плюс единовременные выплаты.

Годовой уровень инфляции в Германии в феврале составил 8,7%.