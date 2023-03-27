Забастовка парализовала Германию

Германия проснулась парализованной забастовкой транспортников редкого для страны масштаба.

Работники аэропортов, железнодорожных, морских грузоперевозок, автомобильных компаний, местного транспорта намерены бастовать в течение 24 часов. Вот уже несколько недель профсоюзы добиваются повышения заработной платы более чем на 10%, чтобы восстановить покупательную способность, потерянную в последние годы.

Работодатели же в свою очередь предлагают повышение на 5% с двумя единовременными выплатами в размере 1 000 и 1 500 евро.

Нынешняя массовая забастовка показатель растущей социальной напряженности в Германии. С начала года в стране периодически проходят стачки в разных сферах из-за недовольства оплатой труда. Цены в Германии растут уже более года, а инфляция в феврале достигла 8,7%. При этом реальная заработная плата систематически увеличивалась с 2014 по 2021 год, за исключением пандемийного 2020-го. Импульс был нарушен инфляцией в 2022 году со снижением зарплаты на 3,1%.