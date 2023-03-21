Забастовка мусорщиков в Париже: фейки и правда

С начала марта на тротуарах Парижа скапливаются груды мусора. Выступая против пенсионной реформы президента Франции Эммануэля Макрона, столичные мусорщики бастуют, а некоторые даже блокируют доступ к мусоросжигательным заводам.

На прошлой неделе до 10 000 тонн мусора захламили улицы парижской столицы, что также породило немало фейковых новостей в социальных сетях.

Последняя фотография, ставшая вирусной, была опубликована в Твиттере в пятницу. На ней изображены трое военных, убирающих кучу мусора в Латинском квартале в Париже. Многие пользователи социальных сетей посчитали, что для уборки мусора в Париже вместо мусорщиков были вызваны военные.

Но французская жандармерия поспешила это опровергнуть. В Твиттере жандармерии (подразделение вооруженных сил) сказано, что это была "местная инициатива". "Просто представители республиканской гвардии в форме убирают мусор из санитарных соображений и, главное, в целях безопасности у своих казарм. Конец истории".

В пресс-релизе жандармерия объяснила, что рядом находятся казармы, и военнослужащие были вынуждены очистить улицу ради безопасности из-за угрозы пожара, поскольку многие контейнеры и кучи мусора были подожжены во время протестов в последние несколько дней.

Но может ли правительство заставить военнослужащих убирать мусор? Такое происходило дважды и только в южном городе Марселе, один раз в 1999 году, а затем в 2010 году.

Этот фейк подчеркивает противостояние между министерством внутренних дел и мэрией Парижа. Глава МВД Жеральд Дарманен действительно просил мэра Парижа Анн Идальго вызвать мусорщиков, на что она ответила отказом, заявив, что поддерживает забастовку против пенсионной реформы правительства.

Но мэр Парижа проиграла, а министерство заявило в пресс-релизе, что вызвало 674 сборщика мусора, чтобы обеспечить хоть минимальную работу служб во вторник.

По данным мэрии Парижа, количество неубранного мусора в Париже немного снизилось – с 10 000 тонн до 9 300 тонн по состоянию на вечер понедельника.

Тем не менее, несмотря на распоряжения, протесты всё ещё продолжаются в Париже и у мусоросжигательных заводов, в частности, в Иври-сюр-Сен, – крупнейшего в Европе.

Бастующие дают ясно понять: мусор пока никуда не денется.