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Франция

Общенациональная забастовка во Франции

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 Вероника Доваль
Забастовка во Франции
Забастовка во Франции   -  Авторское право  Christophe Ena/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Во Франции сегодня проходит очередная общенациональная забастовка против пенсионной реформы правительства Эммануэля Макрона, в которой участвуют сотрудники практически всех секторов экономики. Ожидается, что в этот день в стране пройдут более 270 манифестаций.

Из-за забастовок будет сильно нарушено движение поездов и общественного транспорта.

Парижские аэропорты Шарль-де-Голль, Орли и Бове, а также аэропорты крупнейших городов страны сократят количество рейсов на 20-30% 7 и 8 марта.

Некоторые работники энергетического сектора объявили о начале акции еще в минувшую пятницу, когда стали бастовать сотрудники французских АЭС. С понедельника к ним присоединились работники газового сектора. Сотрудники трех из четырёх французских терминалов сжиженного природного газа заявили, что прекращают работу на неделю.

Ведущие профсоюзы страны призывают к максимально возможным по масштабу акциям, чтобы "поставить французскую экономику на колени", если правительство не отзовёт проект реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста.

Как сообщил в понедельник генсекретарь Конфедерации малых и средних предприятий Франции (CPME) Жан-Эд дю Месниль, один день общенациональной забастовки во Франции обойдется стране в 1,5 миллиарда евро.