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Великобритания

Великобритания: забастовка младших врачей

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 Михаил Саленков
Субботний марш в Лондоне в поддержку сотрудников системы здравоохранения, 11 марта 2023 года
Субботний марш в Лондоне в поддержку сотрудников системы здравоохранения, 11 марта 2023 года   -  Авторское право  James Manning/AP

В Великобритании тысячи младших врачей начали в понедельник трехдневную забастовку.

Они протестуют против низкой оплаты труда и требуют повышения зарплат на 26%, сообщает британская "Гардиан".

Младшие врачи в Великобритании составляют почти половину медицинского персонала. Из-за забастовки британские больницы отменили десятки тысяч амбулаторных приемов и операций.

Министр здравоохранения страны обращался к протестующим с призывом отменить забастовку, но при этом отказался начать переговоры о повышении зарплат.