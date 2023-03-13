Великобритания: забастовка младших врачей

В Великобритании тысячи младших врачей начали в понедельник трехдневную забастовку.

Они протестуют против низкой оплаты труда и требуют повышения зарплат на 26%, сообщает британская "Гардиан".

Младшие врачи в Великобритании составляют почти половину медицинского персонала. Из-за забастовки британские больницы отменили десятки тысяч амбулаторных приемов и операций.

Министр здравоохранения страны обращался к протестующим с призывом отменить забастовку, но при этом отказался начать переговоры о повышении зарплат.