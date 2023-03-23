Девятая забастовка против пенсионной реформы

Во Франции — девятая 24-часовая забастовка против пенсионной реформы. Накануне президент страны Эммануэль Макрон заявил, что готов смириться с непопулярностью законопроекта, и начнёт его реализацию уже в конце года.

Баррикады — равно как и полицейские заслоны — начали сооружать ещё с вечера среды. Заблокирована работа аэропортов и вокзалов, студенты блокируют свои университеты, на улицы вышли многие тысячи человек.

В ряде случаев полиция уже применяла водомёты.

Жан-Люк Меланшон, лидер «Непокорённой Франции»:

«Верховенство закона не может быть условным. Единственно возможное верховенство закона — это конституционные права, свобода выражения мнений, свобода демонстраций, свобода заявить о своей позиции, выступая против чего-либо, в любое время, в рамках форм нашей мирной социальной и политической демократии».

В крупных городах страны вновь перебои с транспортом. В Париже протестующие вышли на пути Лионского вокзала. Акция на рельсах продлилась около сорока минут, и привела к ещё большим задержкам движения.