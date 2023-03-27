Крупнейшая за 30 лет забастовка в Германии парализовала транспортное сообщение

В Германии проходит крупнейшая за последние три десятилетия забастовка. Из-за протестов профсоюзов нарушена работа общественного транспорта, аэропортов и железных дорог. Deutsche Bahn приостановила в понедельник движение всех поездов дальнего следования.

Профсоюз работников сферы обслуживания, транспорта и инфраструктуры Verdi призвал присоединиться к забастовке около 120 000 сотрудников.

Мы бастуем ради увеличения зарплаты на 10,5%, но не менее чем на 500 евро. Уровень инфляции в Германии сейчас очень высок, как и в прошлом году, и коллегам нужны деньги, чтобы сводить концы с концами. Филипп Шуман представитель профсоюза Verdi в Гессене

Из-за забастовки в Германии ожидались масштабные заторы, но на деле, как сообщают немецкие СМИ, ситуация оказалась не такой острой. Это связано в том числе с решением сотрдуников работать дистанционного, некоторые взяли отгулы на время протестов.

Суточная забастовка открыла третий раунд переговоров с профсоюзами, который проходит в Потсдаме и продлится до среды. Федеральные и местные власти предлагают пятипроцентное повышение зарплат. Профсоюзы грозят новыми забастовками, если их требования не будут удовлетворены.