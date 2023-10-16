Новое исследование показало, что у людей могут наблюдаться длительные симптомы, вызванные не только COVID, но и другими респираторными инфекциями

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Симптомы респираторных заболеваний, таких как простуда, грипп или пневмония, могут сохраняться более четырех недель после первичного заражения, говорится в новом исследовании.

Ученые из Лондонского университета королевы Марии проанализировали данные более чем 10 000 человек, чтобы сравнить долгосрочные симптомы COVID-19 и других заболеваний.

Хотя длительное течение COVID-19 является признанным недугом, от которого страдают миллионы людей, лишь немногие исследования сравнивали его с длительными симптомами после других острых респираторных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet's eClinicalMedicine.

Исследователи обнаружили, что через несколько недель после заражения у людей могут наблюдаться такие симптомы "долгой простуды", как кашель, боль в животе и диарея.

Выздоравливающие от COVID-19 чаще испытывали головокружение, головокружение и проблемы со вкусом и обонянием.

"Наши результаты проливают свет не только на влияние длительного течения COVID на жизнь людей, но и других респираторных инфекций. Недостаточная осведомленность - или даже отсутствие общепринятого термина - препятствует как информированию, так и диагностике этих состояний", - говорится в заявлении ведущего автора Джулии Вивальди.

В другом исследовании, результаты которого были опубликованы в апреле этого года, наблюдались стойкие симптомы у пациентов, заразившихся гриппом, и это явление получило название "затяжной грипп".

"Долгую простуду" трудно диагностировать

Исследователи заметили, что от длительных симптомов чаще всего страдали женщины, представители низших слоев общества и люди с сопутствующими заболеваниями.

Полученные данные свидетельствуют о том, что одним из факторов риска может быть наличие тяжелой первичной инфекции.

"По мере продолжения исследований по изучению длительного течения COVID нам необходимо воспользоваться возможностью изучить и рассмотреть долгосрочные последствия других острых респираторных инфекций", - сказала Вивальди.

Она добавила, что их трудно диагностировать и лечить из-за отсутствия диагностических тестов и разнообразия возможных симптомов.

"Исследование важно тем, что оно показывает, что восстановление после острой респираторной инфекции (ОРВИ) может быть медленным независимо от причины, что людям следует ожидать медленного возвращения к нормальной жизни и не рассчитывать на немедленное возвращение к полноценной деятельности сразу после ОРВИ", - заявил Питер Опеншоу, профессор экспериментальной медицины в Имперском колледже Лондона.

Эксперты также отметили необходимость "обеспечить всем людям с продолжающимися симптомами доступ к необходимой им поддержке" и избежать недодиагностики.

Следующим шагом исследователей должно стать выявление основных причин, по которым одни люди более подвержены длительным простудным заболеваниям, чем другие.