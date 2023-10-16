EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

"Долгая простуда": хронические симптомы после ОРВИ затягиваются на несколько недель

"Длительная простуда": после респираторной инфекции люди могут испытывать затяжные симптомы в течение нескольких недель
"Длительная простуда": после респираторной инфекции люди могут испытывать затяжные симптомы в течение нескольких недель Авторское право Canva
By Oceane Duboust
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Новое исследование показало, что у людей могут наблюдаться длительные симптомы, вызванные не только COVID, но и другими респираторными инфекциями

РЕКЛАМА

Симптомы респираторных заболеваний, таких как простуда, грипп или пневмония, могут сохраняться более четырех недель после первичного заражения, говорится в новом исследовании.

Ученые из Лондонского университета королевы Марии проанализировали данные более чем 10 000 человек, чтобы сравнить долгосрочные симптомы COVID-19 и других заболеваний.

Хотя длительное течение COVID-19 является признанным недугом, от которого страдают миллионы людей, лишь немногие исследования сравнивали его с длительными симптомами после других острых респираторных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet's eClinicalMedicine.

Исследователи обнаружили, что через несколько недель после заражения у людей могут наблюдаться такие симптомы "долгой простуды", как кашель, боль в животе и диарея.

Выздоравливающие от COVID-19 чаще испытывали головокружение, головокружение и проблемы со вкусом и обонянием.

"Наши результаты проливают свет не только на влияние длительного течения COVID на жизнь людей, но и других респираторных инфекций. Недостаточная осведомленность - или даже отсутствие общепринятого термина - препятствует как информированию, так и диагностике этих состояний", - говорится в заявлении ведущего автора Джулии Вивальди.

В другом исследовании, результаты которого были опубликованы в апреле этого года, наблюдались стойкие симптомы у пациентов, заразившихся гриппом, и это явление получило название "затяжной грипп".

"Долгую простуду" трудно диагностировать

Исследователи заметили, что от длительных симптомов чаще всего страдали женщины, представители низших слоев общества и люди с сопутствующими заболеваниями.

Полученные данные свидетельствуют о том, что одним из факторов риска может быть наличие тяжелой первичной инфекции.

"По мере продолжения исследований по изучению длительного течения COVID нам необходимо воспользоваться возможностью изучить и рассмотреть долгосрочные последствия других острых респираторных инфекций", - сказала Вивальди.

Она добавила, что их трудно диагностировать и лечить из-за отсутствия диагностических тестов и разнообразия возможных симптомов.

"Исследование важно тем, что оно показывает, что восстановление после острой респираторной инфекции (ОРВИ) может быть медленным независимо от причины, что людям следует ожидать медленного возвращения к нормальной жизни и не рассчитывать на немедленное возвращение к полноценной деятельности сразу после ОРВИ", - заявил Питер Опеншоу, профессор экспериментальной медицины в Имперском колледже Лондона.

Эксперты также отметили необходимость "обеспечить всем людям с продолжающимися симптомами доступ к необходимой им поддержке" и избежать недодиагностики.

Следующим шагом исследователей должно стать выявление основных причин, по которым одни люди более подвержены длительным простудным заболеваниям, чем другие.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Какие инструменты ИИ могут быть полезны в научных исследованиях?

Женщина с "революционной" бионической рукой рассказала, как изменилась ее жизнь

Британка за полгода вылечилась от рака кишечника благодаря новому препарату

Грипп Здоровье холода медицина