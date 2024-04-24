"В защиту жизни" или "за выбор": итальянский Сенат принял резонансную поправку об абортах

By Euronews и AP

Противники поправки сомневаются в целесообразности предоставления доступа неквалифицированным специалистам к женщинам, планирующим сделать аборт, но правительство утверждает, что это сделано для того, чтобы будущие пациентки были лучше информированы.

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Сенат Италии вслед за Палатой депутатов принял поправку, которая разрешает так называемым "советникам по поддержке материнства" доступ к женщинам, рассматривающим возможность сделать аборт в государственных клиниках. "За" проголосовали 95 сенаторов, "против" - 68.

Правительство заявляет, что поправка соответствует первоначальной цели закона 1978 года о легализации абортов, который предусматривает возможности для отказа от этой процедуры.

Оппоненты поставили под сомнение целесообразность предоставления доступа к клиникам группам лиц, не имеющим медицинской квалификации.

Сильвана Агатоне, гинеколог и президент ассоциации LAIGA prochoice:

"Это уже происходит в некоторых регионах, (в клиниках находятся) люди, относительно которых вы не знаете, какая у них квалификация. Конечно, они не учились, не сдавали экзамены, чтобы ходить и разговаривать с женщинами на темы, по которым в консультационном центре уже есть высококвалифицированные специалисты. Эти специалисты уже могут ими заниматься".

Премьер-министр Джорджа Мелони отвергла претензии к законопроекту, заявив, что разрешение на посещение клиник по абортам лицам, выступающим в "защиту жизни", предназначено только для того, чтобы в полной мере информировать женщин.

"Я считаю, что мы должны гарантировать свободный выбор, а для того, чтобы сделать свободный выбор, нужно иметь всю необходимую информацию. Это то, что предусматривает закон 194, и я думаю, что это правильно". Джорджа Мелони премьер-министр Италии

Согласно итальянскому законодательству, женщине разрешено сделать аборт по желанию в первые 12 недель беременности или позже, если ее здоровье или жизнь находятся под угрозой.

При этом персонал клиники для абортов может отказаться от проведения процедуры, сославшись на то, что это противоречит их убеждениям.

Уровень рождаемости в Италии, один из самых низких в мире, постоянно снижался на протяжении последних 15 лет и достиг исторического минимума в прошлом году, когда родились всего 379 000 детей.

Консервативная коалиция Мелони при поддержке Ватикана в ответ начала кампанию, направленную на увеличение ежегодной рождаемости как минимум до 500 000 к 2033 году.

Новая напряженность вокруг абортов в Италии возникла на фоне противоположной тенденции в других европейских странах.

Так, Франция в этом году отметила Международный женский день, включив гарантированное право на аборт в Конституцию. В прошлом году на Мальте проголосовали за смягчение самых строгих законов об абортах в Европейском Союзе.

А совсем недавно польские законодатели выступили с предложениями отменить почти полный запрет на аборты, введенный предыдущим правым правительством страны.