EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

С Nestlé спросили за качество детского питания. Что дальше?

Новое исследование показало, что одна порция хлопьев "Нестле" для шестимесячных детей содержит около полутора кубиков сахара на порцию.
Новое исследование показало, что одна порция хлопьев "Нестле" для шестимесячных детей содержит около полутора кубиков сахара на порцию. Авторское право AP
Авторское право AP
By Aylin ElciEuronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Малышей подсаживают на сахар с первых недель жизни? Европейские НПО изучили линейку детского питания Nestlé, выяснив, что для этого пищевого гиганта, похоже, не все младенцы одинаковы.

РЕКЛАМА

Продукты детского питания компании Nestlé, продаваемые в странах с низким и средним уровнем дохода, содержат нездоровое количество сахара. Это выяснили в ходе исследования эксперты швейцарской неправительственной организации Public Eye и Международной сети действий по детскому питанию (IBFAN).

Они отметили, что пищевой гигант в целом соблюдает маркетинговые ограничения в Европе, но "пользуется слабостью существующих норм" в более бедных регионах.

Эксперты изучили около 150 продуктов, которые Nestlé поставляет по всему миру. Смеси и хлопья, поступающие на полки магазинов в Швейцарии, Германии, Франции и Великобритании, не были подслащены, тогда как коробки с тем же наименованием на Филиппинах, в Южной Африке и Таиланде содержали неадекватное количество сахара в пересчете на порцию. "Здесь явно присутствуют двойные стандарты, которым нет оправдания",  -  считает Найджел Роллинз из Всемирной организации здравоохранения.

Сахар детям вреден!

Компания Nestlé контролирует 20 процентов мирового рынка детских смесей. Один из ее директоров, Тьерри Филардо, заявил в 2020 году, что 15 миллионов младенцев зависят от продукции концерна.

Пшеничная каша Cerelac и сухое молоко Nido - бренды номер один в мире, их  продажи в 2022 году превысили 2 миллиарда евро. Авторы исследования обнаружили, что одна порция Cerelac для шестимесячных детей, продаваемая в Таиланде, содержит 6 г сахара (полтора кубика на порцию). В Германии и Великобритании те же хлопья быстрого приготовления идут с пометкой "без сахара".

По данным Всемирной организации здравоохранения, продукты с натуральным сахаром, такие как фрукты, безопасны для младенцев, тогда как добавленные сахара могут привести к ожирению и другим патологиям. ВОЗ рекомендует исключить добавленный сахар для питания детей первого года жизни. В докладе Public Eye эксперты напоминают, что "воздействие сахара в раннем возрасте может сформировать предпочтение к сахаросодержащим продуктам на всю жизнь".

Ожирение в бедных странах, почему?

С 1990 года процент больных ожирением в мире увеличился более чем в два раза. За тот же период времени процент детей и подростков, страдающих избыточным весом, вырос в четыре раза и достиг 8 процентов среди 5-19-летних.

Эксперты отмечают: если раньше ожирение ассоциировалось со странами с высоким уровнем дохода, то сегодня оно стало  проблемой и для более бедных. "Эти страны продолжают решать проблемы инфекционных заболеваний и дефицита питания, одновременно там отмечен стремительный рост факторов риска неинфекционных патологий, в числе которых - ожирение и избыточный вес", - констатируют в ВОЗ.

Лоран Габерелл, эксперт по сельскому хозяйству и продовольствию из Public Eye, отметил в интервью нашему каналу, что "Nestlé решила не добавлять сахар в детское питание на европейских рынках, так как знает, чего ожидают здешние потребители". В расследовании Public Eye озвучены этические опасения и по поводу коммерческих методов  пищевого гиганта. Выяснилось, что в ряде стран транснациональная корпорация использует социальные сети  и инфлюэнсеров, чтобы "завоевать доверие родителей к своей продукции". По словам Филлипа Бейкера, старшего научного сотрудника Сиднейского университета, компания опирается на лояльных ей экспертов для формирования у потребителей привязанности "от колыбели до могилы".

Двойные стандарты

Между тем в Nestlé знают, что сахар вреден для младенцев. "Не рекомендуется добавлять сахар при приготовлении пищи для ребенка, предлагать ему подслащенные напитки", - говорится на французской версии сайта компании для родителей Baby & Me

"Грудное молоко - идеальная и естественная пища для каждого младенца, и ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание до 6-месячного возраста.  Nestlé следует принципам ВОЗ и поэтому не продвигает продукты, предназначенные для детей младше полугода", -  вот еще одна цитата с этого же о сайта. Здесь речь идет о запрете ВОЗ на маркетинг продуктов питания для грудных детей. Однако в других частях мира, утверждают авторы расследования, Nestlé  использует юридические лазейки, чтобы активно продвигать заменители грудного молока.

Такое уже было

Пятьдесят лет назад пищевой гигант уже пережил громкий скандал, связанный с продвижением детских смесей в бедных регионах и странах. "Индустрия детского питания обвиняется в продвижении своих продуктов там, где их не могут использовать должным образом (например, по санитарным соображениям - прим), в убеждении матерей отказаться от грудного вскармливания", - говорится в отчете 1974 года, повторяющем сегодняшние выводы Public Eye.

Реагируя на новую атаку, Nestlé сообщила Euronews, что "незначительные различия в рецептуре детского питания в  разных странах зависят от многих факторов, включая нормативные акты, потребительские тенденции и доступность местных ингредиентов".  Компания добавила, что ее хлопья - с сахаром и без - доступны в равной степени в Европе, Азии, Латинской  и Северной Америке.

Nestlé также подчеркнула, что старается повышать качество своей линейки детского питания, отметив, что содержание сахара сокращено в хлопьях для малышей на 11 процентов - на всех без исключения рынках.

По мнению Габерелла, компания должна делать  больше. "Они способны производить детское питание без добавленных сахаров в Швейцарии, ЕС, у них это неплохо получается с финансовой точки зрения. Почему бы не масштабировать эту практику в других частях света?" - задается он вопросом. Эксперт также выступает за унификацию уровня  добавленного сахара в детском питании во всем мире. 

Публикация расследования привлекла внимание властей, медиков и родителей по всему миру; в Индии в отношении продуктов Nestlé начали расследование.  Компанию призвали положить конец двойным стандартам.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Nestlé придется несладко

Маму - на укол! Кетамин поможет свернуть послеродовую депрессию

Уже дома: выписан пациент с пересаженной почкой свиньи

Здоровое питание Ожирение Nestlé детское питание