С Nestlé спросили за качество детского питания. Что дальше?

Малышей подсаживают на сахар с первых недель жизни? Европейские НПО изучили линейку детского питания Nestlé, выяснив, что для этого пищевого гиганта, похоже, не все младенцы одинаковы.

РЕКЛАМА

Продукты детского питания компании Nestlé, продаваемые в странах с низким и средним уровнем дохода, содержат нездоровое количество сахара. Это выяснили в ходе исследования эксперты швейцарской неправительственной организации Public Eye и Международной сети действий по детскому питанию (IBFAN).

Они отметили, что пищевой гигант в целом соблюдает маркетинговые ограничения в Европе, но "пользуется слабостью существующих норм" в более бедных регионах.

Эксперты изучили около 150 продуктов, которые Nestlé поставляет по всему миру. Смеси и хлопья, поступающие на полки магазинов в Швейцарии, Германии, Франции и Великобритании, не были подслащены, тогда как коробки с тем же наименованием на Филиппинах, в Южной Африке и Таиланде содержали неадекватное количество сахара в пересчете на порцию. "Здесь явно присутствуют двойные стандарты, которым нет оправдания", - считает Найджел Роллинз из Всемирной организации здравоохранения.

Сахар детям вреден!

Компания Nestlé контролирует 20 процентов мирового рынка детских смесей. Один из ее директоров, Тьерри Филардо, заявил в 2020 году, что 15 миллионов младенцев зависят от продукции концерна.

Пшеничная каша Cerelac и сухое молоко Nido - бренды номер один в мире, их продажи в 2022 году превысили 2 миллиарда евро. Авторы исследования обнаружили, что одна порция Cerelac для шестимесячных детей, продаваемая в Таиланде, содержит 6 г сахара (полтора кубика на порцию). В Германии и Великобритании те же хлопья быстрого приготовления идут с пометкой "без сахара".

По данным Всемирной организации здравоохранения, продукты с натуральным сахаром, такие как фрукты, безопасны для младенцев, тогда как добавленные сахара могут привести к ожирению и другим патологиям. ВОЗ рекомендует исключить добавленный сахар для питания детей первого года жизни. В докладе Public Eye эксперты напоминают, что "воздействие сахара в раннем возрасте может сформировать предпочтение к сахаросодержащим продуктам на всю жизнь".

Ожирение в бедных странах, почему?

С 1990 года процент больных ожирением в мире увеличился более чем в два раза. За тот же период времени процент детей и подростков, страдающих избыточным весом, вырос в четыре раза и достиг 8 процентов среди 5-19-летних.

Эксперты отмечают: если раньше ожирение ассоциировалось со странами с высоким уровнем дохода, то сегодня оно стало проблемой и для более бедных. "Эти страны продолжают решать проблемы инфекционных заболеваний и дефицита питания, одновременно там отмечен стремительный рост факторов риска неинфекционных патологий, в числе которых - ожирение и избыточный вес", - констатируют в ВОЗ.

Лоран Габерелл, эксперт по сельскому хозяйству и продовольствию из Public Eye, отметил в интервью нашему каналу, что "Nestlé решила не добавлять сахар в детское питание на европейских рынках, так как знает, чего ожидают здешние потребители". В расследовании Public Eye озвучены этические опасения и по поводу коммерческих методов пищевого гиганта. Выяснилось, что в ряде стран транснациональная корпорация использует социальные сети и инфлюэнсеров, чтобы "завоевать доверие родителей к своей продукции". По словам Филлипа Бейкера, старшего научного сотрудника Сиднейского университета, компания опирается на лояльных ей экспертов для формирования у потребителей привязанности "от колыбели до могилы".

Двойные стандарты

Между тем в Nestlé знают, что сахар вреден для младенцев. "Не рекомендуется добавлять сахар при приготовлении пищи для ребенка, предлагать ему подслащенные напитки", - говорится на французской версии сайта компании для родителей Baby & Me.

"Грудное молоко - идеальная и естественная пища для каждого младенца, и ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание до 6-месячного возраста. Nestlé следует принципам ВОЗ и поэтому не продвигает продукты, предназначенные для детей младше полугода", - вот еще одна цитата с этого же о сайта. Здесь речь идет о запрете ВОЗ на маркетинг продуктов питания для грудных детей. Однако в других частях мира, утверждают авторы расследования, Nestlé использует юридические лазейки, чтобы активно продвигать заменители грудного молока.

Такое уже было

Пятьдесят лет назад пищевой гигант уже пережил громкий скандал, связанный с продвижением детских смесей в бедных регионах и странах. "Индустрия детского питания обвиняется в продвижении своих продуктов там, где их не могут использовать должным образом (например, по санитарным соображениям - прим), в убеждении матерей отказаться от грудного вскармливания", - говорится в отчете 1974 года, повторяющем сегодняшние выводы Public Eye.

Реагируя на новую атаку, Nestlé сообщила Euronews, что "незначительные различия в рецептуре детского питания в разных странах зависят от многих факторов, включая нормативные акты, потребительские тенденции и доступность местных ингредиентов". Компания добавила, что ее хлопья - с сахаром и без - доступны в равной степени в Европе, Азии, Латинской и Северной Америке.

Nestlé также подчеркнула, что старается повышать качество своей линейки детского питания, отметив, что содержание сахара сокращено в хлопьях для малышей на 11 процентов - на всех без исключения рынках.

По мнению Габерелла, компания должна делать больше. "Они способны производить детское питание без добавленных сахаров в Швейцарии, ЕС, у них это неплохо получается с финансовой точки зрения. Почему бы не масштабировать эту практику в других частях света?" - задается он вопросом. Эксперт также выступает за унификацию уровня добавленного сахара в детском питании во всем мире.

Публикация расследования привлекла внимание властей, медиков и родителей по всему миру; в Индии в отношении продуктов Nestlé начали расследование. Компанию призвали положить конец двойным стандартам.