By Reuters

Технологический гигант заявил, что будет возмещать ущерб пользователям своих систем генеративного ИИ, но добавил, что не будет помогать тем, кто "намеренно нарушает права других людей".

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Компания Google заявила, что будет защищать пользователей систем генеративного искусственного интеллекта (ИИ) на платформах Google Cloud и Workspace, если их обвинят в нарушении авторских прав.

Google присоединилась к Microsoft, Adobe и другим компаниям, давшим аналогичные обещания.

Крупнейшие технологические компании вкладывают значительные средства в генеративный искусственный интеллект и стремятся внедрить его в свои продукты.

Известные писатели, иллюстраторы и другие владельцы авторских прав заявили в нескольких судебных исках, что использование их работ для обучения систем искусственного интеллекта и создаваемый ими контент нарушают их права.

По словам представителя компании, "насколько известно, Google первой в отрасли предложила комплексный двухсторонний подход к возмещению ущерба", который охватывает оба типа претензий.

По словам представителя Google, новая политика распространяется на программное обеспечение, в том числе на платформу разработки искусственного интеллекта Vertex и систему искусственного интеллекта Duet, которая генерирует текст и изображения в программах Google Workspace и Cloud.

В пресс-релизе не упоминается более известная программа генеративного ИИ-чатбота Bard.

Компания также заявила, что компенсация не распространяется на случаи, когда пользователи "намеренно создают или используют сгенерированные выходные данные для нарушения прав других лиц".

Новая волна судебных исков по поводу генеративного ИИ, как правило, направлена против компаний, владеющих такими системами, включая Google, а не против отдельных конечных пользователей.

Ответчики по искам против ИИ утверждают, что использование обучающих данных, взятых из Интернета для обучения своих систем, квалифицируется как добросовестное использование в соответствии с законом США об авторском праве.