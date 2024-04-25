Выборы в ЕС: как противостоять фейкам и не стать жертвой пропаганды?

Ниже мы расскажем об усилиях, которые ЕС предпринимает для борьбы дезинформацией. На что особо обратить внимание избирателям?

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В канун европейских выборов растет обеспокоенность по поводу контента, создаваемого с помощью дезинформации и искусственного интеллекта (ИИ). В марте Еврокомиссия опубликовала список рекомендаций для цифровых платформ с более чем 45 миллионами пользователей в месяц "по снижению системных онлайн-рисков, которые могут повлиять на честность выборов".

Главные фейки: Украина и климат

Эксперты, изучавшие выборы в европейских странах, отмечают, что дезинформация может принимать различные формы и что основные нарративы связаны с изменением климата, иммиграцией и поддержкой Украины.

"Учитывая специфический характер европейских выборов, мы считаем: в большинстве случаев ситуация будет зависеть от страны, - рассказал Euronews Next Томмазо Канетта, заместитель директора по проверке фактов в Европейской обсерватории цифровых медиа (Edmo). - Мы прогнозируем, что основные нарративы будут строиться с учетом национальных и местных нюансов".

Роберта Шмид, главный редактор по Германии и Австрии компании NewsGuard, занимающейся оценкой новостных сайтов, согласна с тем, что ложные сведения об украинских беженцах и климатической политике, скорее всего, будут доминировать. Она отметила, что "немало фейков носят личный характер, то есть касаются конкретных политиков". Фактчекеры анализируют "степень риска и распространенность ложной информации", чтобы выбрать, какие из них разоблачить.

Шмид подчеркивает, что дополнительные угрозы несет и искусственный интеллект. "Продуманные фейки существуют уже давно. Но проблема в том, что они становятся все лучше и лучше. Сейчас появились аудио-подделки, которые действительно убедительны", - комментирует эксперт.

Продуманные фейки существуют уже давно. Но проблема в том, что они становятся все лучше и лучше. Сейчас, например, появились аудио-подделки, которые действительно убедительны. Роберта Шмид.

Канетта также уточняет, что, хотя искусственный интеллект совершенствуется, генерируемые им изображения и видео все еще недостаточны для получения полностью реалистичных результатов. "А вот звук, сгенерированный ИИ, может сойти за правду из-за отсутствия визуальных подсказок. Обычному пользователю сложно определить искусственное происхождение контента", - поясняет Канетта.

Фальшивые голоса

Во время выборов в Словакии в 2023 году Михал Шимечка, лидер Прогрессивной партии, стал жертвой кампании по дезинформации, основанной на фальшивой записи: на ней он якобы говорит о фальсификации голосов с журналистом.

"Разоблачение такого контента требует времени. Поэтому он может потенциально повредить выборам", - уточняет Канетта. И напоминает: большинство европейских политических партий подписали Кодекс поведения на выборах, обязуясь "воздерживаться от производства, использования или распространения вводящего в заблуждение контента".

Эксперты также предупредили, что пользователям не стоит доверять чат-ботам, которые могут передавать ложную информацию в очень реалистичной манере. Одним из феноменов, вызывающих все большую озабоченность, является создание порнографических дипфейков, используемых в качестве оружия против женщин-кандидатов. Среди пострадавших - премьер-министр Италии Джорджа Мелони (ее адвокаты потребовали 100 тысяч евро компенсации с распространителей фейка, в котором изображение лица политика вмонтировали в порноролик).

Сыграть на опережение

24 апреля Еврокомиссия провела "стресс-тест", в котором приняли участие все крупные платформы и поисковые системы. "Участники разрабатывают сценарии, для борьбы с инцидентами, такими как дезинформационная кампания, направленная на подрыв выборов, - сообщил Euronews Next представитель Брюсселя. - В ходе тренинга участники могут рассказать о своих планах, процедурах и политике".

Несколько платформ социальных сетей приняли меры по усилению контроля за дезинформацией. Так, TikTok, принадлежащий китайской компании Bytedance, создал онлайн избирательный центр ЕС, отметив, что 30 процентов евродепутатов уже представлены на платформе сервиса. "Мы сотрудничаем с 15 организациями по проверке фактов по всему миру, поддерживая более 40 языков", - сообщили в TikTok Euronews Next. Добавив, что видео с непроверенным содержанием не появляеюся в ленте "Для вас".

Вскоре после инициативы TikTok компания Meta также объявила о создании собственного центра избирательных операций "для выявления потенциальных угроз и принятия контрмер в режиме реального времени". Материнская компания Facebook сообщила, что собирается помечать контент, созданный искусственным интеллектом, с мая этого года.

По данным Reuters, Google также хочет обнародовать проект по борьбе с дезинформацией в пяти странах ЕС. Компания начала вводить ограничения на вопросы, связанные с выборами, задаваемые ее чат-боту Gemini AI.

Вырастить в себе скептика

Соцсетям и платформам грозят штрафы в размере до 6 процентов от их годового оборота, если они нарушат закон о цифровых услугах; он требует создания платформ для противодействия манипуляциям на выборах. Эксперты призывают избирателей быть осторожными и проверять источник распространяемой информации, тем более что сегодня нетрудно создавать сайты с графикой, похожей или идентичной той, что используют авторитетные СМИ.

"Подумайте, прежде чем делиться новостями, посмотрите на происхождение контента, поищите другие источники, - призывает Канетта. - Традиционные СМИ, даже если и они порой распространяют фейки, все же остаются самым надежным источником информации. Воспитывайте в себе здоровый скептицизм, не попадая в ловушку "не верю никому". Надо найти честную золотую середину".