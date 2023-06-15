Еврокомиссия отказывается от сотрудничества с Huawei и ZTE

Euronews

По мнению Брюсселя, сотрудничество с китайскими компаниями значительно более рискованно, чем с любыми другими

Еврокомиссия решила отказаться от услуг китайских компаний Huawei и ZTE для развёртывания и поддержки сетей 5G в Европе. В Брюсселе заявили, что сотрудничество с этими фирмами значительно более рискованно, чем с любыми другими. Соединённые Штаты обвиняют эти компании в шпионаже и нечестной конкуренции.

Тьерри Бретон, еврокомиссар по внутреннему рынку:

«Мы не можем позволить себе сохранять критические зависимости, которые могут обернуться оружием против наших же интересов. Это было бы слишком серьёзным просчётом и критическим риском для нашей общей безопасности».

Ранее, вслед за США, от сотрудничества с Huawei и некоторыми другими отказались Канада и Великобритания. Санкции были введены ещё в 2019 году. Страны Европы пока не выработали единую позицию. 24 из 27 включили рекомендации по безопасности в своё законодательство, но лишь десять предприняли фактические шаги по ограничению участия китайских компаний.