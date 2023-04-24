Наркоманы бронзового века

Homo sapiens бронзового века никогда не могли предположить, что через 3 тысячи лет их сохранившиеся волосы помогут испанским ученым найти самое древнее прямое доказательство употребления наркотиков в Европе.

В статье, опубликованной недавно в научном журнале Nature, рассказывается о том, что профессор Элиса Гуерра, исследователь из Университета Вальядолида, и ее команда благодаря находке, сделанной в пещеры на Менорке, одном из Балеарских островов Испании, установили, что наркотики использовались на континенте уже три тысячи лет назад.

"До сих пор не было найдено "прямых доказательств" употребления наркотиков ни на одном другом археологическом объекте в Европе. Более того, все предыдущие исследования были основаны на косвенных доказательствах, - сказала Гуерра в интервью Euronews Next. - Мы знали, что доисторические сообщества были знакомы с растениями с такими свойствами, но не могли быть уверены, что они использовали их в качестве наркотиков".

По словам исследователей, все предыдущие сведения о том, что люди употребляли наркотики из галюциногенных растений или семян в лечебных или духовных целях, были основаны на изображениях, найденных в некоторых археологических раскопках.

Команда исследователей состояла в основном из испанских ученых с участием академика из Университета Чили, где были найдены самые древние в мире "прямые" доказательства употребления наркотиков. Они провели лабораторный анализ человеческих волос, датируемых примерно первым тысячелетием до нашей эры.

Волосы длиной всего 13 см были найдены в одной из камер обнаруженной в 1995 году на западе Менорки пещеры Эс-Карриткс, которая считается одним из самых важных мест позднего бронзового века на острове.

Они сохранились в цилиндрических деревянных трубках с крышками, которые ученые связывают с погребальным ритуалом.

Как можно обнаружить наркотики в волосах?

Анализ волос - это широко признанный метод в области судебной токсикологии для выявления потребления определенных наркотиков.

Наиболее распространенная теория о том, как наркотики оказываются в наших волосах, заключается в том, что по мере циркуляции наркотиков в кровотоке химические вещества попадают в растущие волосяные фолликулы.

А поскольку психоактивные вещества могут сохраняться в течение тысяч лет, химический анализ человеческих волос из пещеры позднего бронзового века сулил команде Гуерры ценные открытия.

Анализ выявил наличие нескольких соединений из группы тропановых алкалоидов, известных своими галлюциногенными, седативными и стимулирующими свойствами, среди которых атропин, скополамин и эфедрин - все компоненты, происходящие из флоры, произрастающей на Менорке.

Тропановые алкалоиды обладают высокой психоактивностью, оказывая множественное воздействие на центральную нервную систему.

"Атропин и скополамин относятся к группе делириантов, то есть они вызывают бред, характеризующийся крайней спутанностью сознания, сильными и реалистичными галлюцинациями, дезориентацией, изменением сенсорного восприятия и дезорганизацией поведения, - говорится в докладе. - Обычно сообщается о внетелесных переживаниях и ощущении изменения кожи, как будто на ней растет мех или перья".

В Европе эти наркотики имеют долгую историю использования в качестве лекарств, ядов и интоксикантов, но свою самую печальную известность они приобрели в эпоху европейского колдовства в средние века и ранний период нового времени.

С другой стороны, эфедрин - третье соединение, обнаруженное в волосах, - производит схожие с адреналином эффекты, такие как возбуждение и усиление умственной бдительности и физической активности.

Наркотики, использовавшиеся в ритуальных целях

На основании результатов, полученных при исследовании образцов волос, Гуерра "склонна признать", что наркотики использовались в ритуальных целях.

"Хотя следует сказать, что в "традиционных обществах" не так легко провести различие между тем, что было религией, а что - ритуальной медициной, мы не исключаем терапевтического использования, - сказала она. - Но мы считаем, что эти препараты могли играть важную роль в церемониях ритуального характера. Мы также не можем исключить рекреационного использования. Их теории основаны на антропологических исследованиях применения растительных наркотиков в других частях света, которые показывают, что эти растения часто имеют религиозное значение. На самом деле, многие из них известны как "растения богов".

Гуерра, которая много лет изучала роль психоактивных веществ в Доисторической Европе, считает, что исследование дает возможность пересмотреть отношение современных обществ к наркотикам.

"Реакция СМИ на наше исследование дала довольно предвзятые и несерьезные интерпретации, - сказал руководитель исследования. - В современных обществах употребление наркотиков используется как способ ухода от повседневной реальности, но в "традиционных обществах" все совершенно наоборот, "потребление является частью их культуры".

Гуерра, которая изучает вопрос о том, могли ли "измененные состояния сознания" играть роль в процессах, которые привели к усложнению общества на Пиренейском полуострове в эпоху медного века, считает, что мы должны рассмотреть потенциальную пользу от употребления этих растений.

"Психиатрические исследования демонстрируют благотворную роль некоторых галлюциногенов при психических заболеваниях, или пользу каннабиса в терминальных стадиях рака и при заболеваниях, связанных с расстройствами пищевого поведения", - добавила она.