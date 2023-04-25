Венгры получают треть западной пиццы

Euronews

В последние годы правительство Венгрии развернуло на плакатах и билбордах кампанию против санкций и иммиграционной политики ЕС.

Недавно к "плакатной войне" присоединилась оппозиционная либеральная партия ALDE (Либералы и демократы за Европу).

Они развешивают на улицах изображения куска пиццы. Таким образом, либералы хотят показать, что в то время, когда граждане Западной Европы получают "целую пиццу" то венгры - только треть, потому что средняя зарплата в Венгрии составляет треть от западной.

Даниель Берг, Вице-председатель ALDE, возмутился тем, что правительство Орбана нападает на Брюссель. Но цифры показывают: чем больше интеграция в Европу, тем больше пользы.

Недавно группа Facebook под названием "Западный след" при поддержке посольства США расклеила по стране плакаты "Русские уезжайте домой!".