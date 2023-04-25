Впервые после окончания войны 4 северных муниципалитета Косово, в которых большинство населения сербы, возглавят представители албанской общины, составляющие меньшинство в этих районах.

Это явилось результатом выборов, прошедших в воскресенье, которые были бойкотированы сербскими партиями и местными жителями при поддержке официального Белграда.

— Это показало беспрецедентное единство сербского народа, дисциплину и ответственность. Сербы вели себя национально сознательно, добросовестно и ответственно, как сильная нация, ежедневно осознающая давление и угрозы Президент Сербии, Александр Вучич

По мнению журналиста Кшемайла Рекши, этот политический акт ничего не дал, и победителей в нем не было.

— Это не очень хорошо для Косова, так как это переключит внимание на кризисы на местах, а не на общую картину, которая заключается в выполнении Брюссельского и Охридского соглашений, которые в некотором смысле подчеркивают, что Сербия признает право Косова на существование.

Однако премьер-министр страны Альбин Курти считает иначе. В понедельник он поздравил победителей выборов и попросил их работать для всех граждан, даже несмотря на то, что большинство избирателей их бойкотировало.