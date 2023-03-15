Сердечные паталогии, депрессия и ранняя смерть: учёные предупреждают о рисках затяжного ковида

Через три года после начала пандемии эксперты продолжают изучать долгосрочные последствия COVID-19 для человеческого организма.

Согласно результатам исследования, которые были опубликованы в журнале JAMA Health Forum, люди, перенёсшие ковид в прошлом, подвержены развитию сердечно-сосудистых заболеваний и лёгочных патологий. Учёные также предупреждают об удвоенном риске ранней смерти.

В ходе 12-месячного периода наблюдения были проанализированы данные по страховым случаям 13 435 взрослых, которые переболели ковидом, и 26 870 человек, которые не были заражены коронавирусом. В исследовании также учитывались общее состояние здоровья и любые хронические болезни, предшествующие заражению COVID-19.

Учёные установили, что в группе людей, у которых заболевание ковидом протекало в затяжной форме, уровень смертности был выше (2,8%), чем у представителей "неинфицированной" группы (1,2%).

Среди самых распространённых симптомов "долгого" ковида, которые выявило исследование, –усталость, головная боль и нарушение внимания.

"Самый главный вывод заключается в том, что длительный COVID_– это хроническое состояние, которое мы должны продолжать изучать и воспринимать всерьёз. Нас особенно беспокоит повышенный риск смертности среди представителей этой группы_", – заявила в интервью Euronews ведущий автор исследования, доктор Андреа ДеВрис из Elevance Health, американской компании, оказывающей услуги медицинского страхования.

"Люди с диагнозом постковидный синдром в два раза чаще обращались за медицинской помощью в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у них в 3,64 раза чаще развивалась тромбоэмболия лёгочной артерии. Длительный COVID может существенно сказаться на качестве жизни", – подытожила эксперт.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С "ДОЛГИМ" КОВИДОМ

С начала пандемии учёные по всему миру собирают данные о симптомах затяжного протекания болезни – от мигрени до выпадения волос и даже депрессии. Некоторые пациенты так и не смогли полностью восстановить обоняние и вкусовые ощущения.

Другое недавно опубликованное исследование показало, что заражение коронавирусом приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом – от запора и диареи до вздутия живота, изжоги и острых болей. К таким выводам учёные пришли после того, как сравнили медицинские карты более чем 11,6 миллионов человек, перенёсших инфекцию за последние три года, и 5,6 миллионов человек, у которых не был выявлен ковид.

Всего COVID-19 связывают с более чем 200 симптомами и 50 патологиями.

По словам ДеВрис, результаты исследования подчеркивают не только важность мер профилактики и предотвращения распространения COVID-19, но и необходимость улучшить мониторинг состояния здоровья людей после выздоровления.

Эксперт надеется, что "политики и руководители в сфере здравоохранения будут принимать решения на основе данных, полученных учёными".