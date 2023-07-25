На горизонте замаячил офис: конец удалённой работы?

Некогда "прогрессивные" стартапы и даже технологические гиганты просят сотрудников вернуться в офис.

Спустя более трёх лет после того, как удалённая работа перестала быть уделом IT-специалистов и копирайтеров, многие компании просят сотрудников вернуться в офис. В постпандемийном мире даже гиганты технологической индустрии открыто осуждают эту практику.

В мае генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что удалённая работа – это "неудачный эксперимент", назвав её одной из "худших ошибок в технологической индустрии за долгое время". По его мнению, такая практика вредит творческому потенциалу, особенно в стартапах.

Ранее Элон Маск заявил сотрудникам Twitter, что появление в офисе больше "не является факультативным".

В начале лета, как пишет издание Wall Street Journal, компания Google сообщила своим сотрудникам, что от них требуется проводить в офисе не менее трёх дней в неделю, и исполнение этого предписания будет учитываться при оценке производительности труда.

И, похоже, это чёткая тенденция: крупнейшие газеты мира, например New York Times, опубликовали статьи, в которых утверждается, что удалённая работа не приносит пользы молодым сотрудникам и лишает их общения на рабочем месте.

Но действительно ли мы наблюдаем закат "удалёнки"?

"Ничего подобного", – заявил в интервью Euronews Мансур Сумро, старший преподаватель кафедры устойчивого развития и международного бизнеса в Университете Тиссайд на северо-востоке Англии.

"Судя по опросам, встречам и интервью, которые мы проводим, удалённая работа никуда не денется", – уверяет эксперт.

Что же происходит на самом деле?

Пересмотреть условия "удалёнки"

"Во время пандемии COVID-19 многие верили, что после санитарного кризиса произойдут радикальные изменения во многих сферах, что переход к удалённой работе станет ещё более массовым, и что переломить ситуацию будет уже невозможно", – отмечает Марк Стюарт, преподаватель Школы бизнеса Университета Лидса.

По словам Стюарта, в то время как работодатели "вполне спокойно" относились к тому, что работники остаются дома, за последний год мы видим, что компании всё чаще просят своих сотрудников вернуться в офис.

"Сейчас в самом разгаре переговоры между работодателями и их сотрудниками о том, как будет выглядеть удалённая работа в будущем", – говорит Стюарт.

Хотя по-прежнему есть целые группы профессии, которые было невозможно перевести на "удалёнку", даже во время пандемии, немало и тех, кто до сих пор выбивает для себя гибкие условия и может периодически работать дома.

По словам Стюарта, те, кто работает удалённо, ценят экономию времени и сокращение расходов на дорогу, а также лучший баланс между работой и личной жизнью. Те же, кто предпочитает работать в офисе, ценят возможность налаживания контактов и выстраивания социальной жизни.

Возвращение всех сотрудников в офис маловероятно

Между работодателями и работниками и так возникают трения, например, из-за отказа повышать зарплату, несмотря на инфляцию. Марк Стюарт считает, что принудительное отправление в офис приведёт к ещё большему росту напряжённости.

"Многое будет зависеть от переговоров на местах и поддержки руководителей среднего звена, – считает британский эксперт. – Они должны свыкнуться с идеей, что их команды и сотрудники не находятся безвылазно в офисе".

Мансур Сумро убеждён, что удалённая работа не станет аномалией: "Многие работники переехали из крупных городов, и они не готовы возвращаться. Люди всё больше ценят ту гибкость, которую дарит им возможность не ездить в офису", - сказал он".

По его мнению, чтобы сделать офис более привлекательным для работников, компаниям придется предлагать дополнительные льготы и "делать рабочее место более уютным", но столпотворение у пресловутой кофемашины пока представляется маловероятным.