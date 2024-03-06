Пациент в Германии привился от ковида 217 раз "без заметных побочных эффектов"

By euronews

По словам исследователей, у немецкого мужчины, получившего за последние 29 месяцев 217 доз вакцины против вируса, вызывающего COVID-19, не замечено никаких побочных эффектов. Заражение ковидом у 62-летнего жителя Магдебурга тоже отмечено не было.

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Исследователи из Университета Эрлангена в Нюрнберге заявили, что мужчина получил большое количество прививок "намеренно и по личным причинам".

Они связались с ним, узнав о нем из газеты, и спросили, могут ли они провести тесты, чтобы изучить реакцию его организма на многочисленные прививки COVID-19.

На этой неделе они опубликовали свои результаты в журнале Lancet Infectious Diseases.

"Наш подопытный был вакцинирован в общей сложности восемью различными вакцинами, включая различные доступные мРНК-вакцины", - сказал в своем заявлении доктор Килиан Шобер из Университета Эрланген-Нюрнберг.

"Тот факт, что несмотря на столь необычную гипервакцинацию, не возникло никаких заметных побочных эффектов, говорит о том, что препараты обладают хорошей переносимостью", - добавил он.

Никаких признаков подорванной иммунной системы

Команда исследователей обнаружила у мужчины более высокий уровень иммунных клеток и антител против коронавируса, чем у людей из контрольной группы, получивших три дозы вакцины.

В остальном "гипервакцинация" не привела к нарушению иммунной системы или побочным эффектам.

Прокурор проверил 130 прививок за девять месяцев в рамках предполагаемого дела о мошенничестве, но против мужчины не было выдвинуто никаких уголовных обвинений, сообщили исследователи.

Еще 108 прививок были зарегистрированы в индивидуальном порядке и частично совпадали с данными прокурора.

Исследователи предупредили, что в исследовании рассматривался только один случай и что они не могут делать обобщающие выводы для населения.

"Текущие исследования показывают, что вакцинация тремя дозами вакцины в сочетании с регулярными дополнительными вакцинами для уязвимых групп населения остается предпочтительным подходом. Нет никаких признаков того, что требуется больше вакцин", - сказал Шобер.

"Важно отметить, что мы не одобряем гипервакцинацию как стратегию повышения адаптивного иммунитета", - добавили авторы в заключение.