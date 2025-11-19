Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

ЕС намерен переквалифицировать 600 000 работников для оборонного сектора

Рабочие на болгарском заводе ВМЗ Сопот, специализирующемся на производстве взрывчатых веществ и пиротехнических составов.
Рабочие на болгарском заводе ВМЗ Сопот, специализирующемся на производстве взрывчатых веществ и пиротехнических составов. Авторское право  European Union
Авторское право European Union
By Alice Tidey
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Европа пытается быстро перевооружиться. В чем же проблема? Слишком мало квалифицированных специалистов для разработки и производства того объема военной техники, который необходим для новой европейской оборонной стратегии.

Евросоюз заявляет, что к 2030 году в оборонной промышленности должны пройти повышение квалификации или переквалификацию 600 000 человек. Дело в том, что этот сектор не может набирать персонал так быстро, как это необходимо для удовлетворения потребностей блока в перевооружении.

План повышения квалификации является частью ряда мер, изложенных Европейской комиссией в среду в рамках ее дорожной карты трансформации оборонной промышленности, которая также включает так называемую Платформу талантов для поддержки стажировок на малых и средних предприятиях двойного назначения и оборонной промышленности, малых компаниях средней капитализации, стартапах и скейлапах, предприятиях, ориентирующихся на расширение доступа к рынкам.

"Нам необходимо обеспечить навыки, которые нужны для обороны", - сказал Euronews на условиях анонимности один из чиновников Еврокомиссии.

"Это становится серьезным препятствием, поскольку все участники оборонной отрасли стремятся производить все больше и больше инновационных продуктов, а нехватка квалифицированных кадров привела к жесткой конкуренции как внутри отрасли, так и, конечно, между секторами".

Евросоюз стремится перевооружиться - в основном за счет оборудования европейского производства - до конца десятилетия, когда, по его оценкам, Россия сможет напасть на другую европейскую страну. Но одной из главных проблем является нехватка квалифицированной рабочей силы, что отчасти является результатом десятилетий недостаточного инвестирования в оборону со стороны стран-членов ЕС.

После нескольких лет спада европейский рынок труда в оборонной промышленности вновь начал расти в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину, что подстегнуло страны ЕС к значительному увеличению расходов на оборону.

В 2023 году в оборонной промышленности ЕС было создано около 581 000 рабочих мест, а данные Европейского оборонного агентства**,** опубликованные ранее в этом году, показали, что, хотя количество вакансий в оборонном секторе несколько уменьшилось после пика конца 2022 года, оно по-прежнему на 41 % превышает уровень 2021 года.

Однако в последней дорожной карте Еврокомиссии говорится, что нехватка рабочей силы и навыков в этом секторе "угрожает его оперативным возможностям и, следовательно, влияет на безопасность ЕС".

В документе также говорится, что этот дефицит является проблемой как для предложения, где такие прорывные технологии, как искусственный интеллект и квантовые вычисления, разрабатываются для оборонных целей, так и для спроса, где вооруженным силам и закупочным организациям требуются экспертные знания для быстрого приобретения и интеграции этих новых систем.

Подготовка к войне

Для преодоления этого разрыва исполнительная власть ЕС хочет создать пилотный проект Skills Guarantee, чтобы помочь "работникам из автомобильного сектора и связанных с ним цепочек поставок, переживающим реструктуризацию или подверженным риску безработицы, перейти на работу в растущие стратегические отрасли, такие как оборона", говорится в дорожной карте.

Андрюс Кубилюс, европейский комиссар по вопросам обороны, заявил журналистам, что эти меры направлены на то, чтобы "ежегодно повышать квалификацию около 12% существующих работников оборонной и аэрокосмической промышленностей и переквалифицировать 600 000 человек для оборонной промышленности к 2030 году".

Related

Еврокомиссия также стремится создать Платформу талантов оборонной промышленности ЕС для поддержки стажировок через систему ваучеров. В рамках пилотной схемы планируется выдать студентам 300 таких ваучеров.

"Идея заключается в том, чтобы предоставить любознательным и ярким умам возможность познакомиться с тем, что требуется для внедрения инноваций в оборонную экосистему", - сказал представитель Еврокомиссии.

Последняя составляющая стратегии заключается в том, чтобы использовать существующие в ЕС онлайновые учебные заведения, такие как Космическая академия EUSPA и Академии цифровой компетенции, для развития навыков, связанных с обороной.

Комиссия также планирует создать отдельную Академию навыков оборонной промышленности ЕС, но не ранее 2028 года, когда блок вступит в новый бюджетный период.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

"Военный Шенген": предложение Брюсселя направлено на ускорение мобилизации войск блока

Страны ЕС должны иметь множественные гарантии безопасности, выходящие за рамки статьи 5 - Кубилюс

Еврокомиссия предлагает отложить полную реализацию Закона об ИИ до 2027 года