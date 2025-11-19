Евросоюз заявляет, что к 2030 году в оборонной промышленности должны пройти повышение квалификации или переквалификацию 600 000 человек. Дело в том, что этот сектор не может набирать персонал так быстро, как это необходимо для удовлетворения потребностей блока в перевооружении.

План повышения квалификации является частью ряда мер, изложенных Европейской комиссией в среду в рамках ее дорожной карты трансформации оборонной промышленности, которая также включает так называемую Платформу талантов для поддержки стажировок на малых и средних предприятиях двойного назначения и оборонной промышленности, малых компаниях средней капитализации, стартапах и скейлапах, предприятиях, ориентирующихся на расширение доступа к рынкам.

"Нам необходимо обеспечить навыки, которые нужны для обороны", - сказал Euronews на условиях анонимности один из чиновников Еврокомиссии.

"Это становится серьезным препятствием, поскольку все участники оборонной отрасли стремятся производить все больше и больше инновационных продуктов, а нехватка квалифицированных кадров привела к жесткой конкуренции как внутри отрасли, так и, конечно, между секторами".

Евросоюз стремится перевооружиться - в основном за счет оборудования европейского производства - до конца десятилетия, когда, по его оценкам, Россия сможет напасть на другую европейскую страну. Но одной из главных проблем является нехватка квалифицированной рабочей силы, что отчасти является результатом десятилетий недостаточного инвестирования в оборону со стороны стран-членов ЕС.

После нескольких лет спада европейский рынок труда в оборонной промышленности вновь начал расти в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину, что подстегнуло страны ЕС к значительному увеличению расходов на оборону.

В 2023 году в оборонной промышленности ЕС было создано около 581 000 рабочих мест, а данные Европейского оборонного агентства**,** опубликованные ранее в этом году, показали, что, хотя количество вакансий в оборонном секторе несколько уменьшилось после пика конца 2022 года, оно по-прежнему на 41 % превышает уровень 2021 года.

Однако в последней дорожной карте Еврокомиссии говорится, что нехватка рабочей силы и навыков в этом секторе "угрожает его оперативным возможностям и, следовательно, влияет на безопасность ЕС".

В документе также говорится, что этот дефицит является проблемой как для предложения, где такие прорывные технологии, как искусственный интеллект и квантовые вычисления, разрабатываются для оборонных целей, так и для спроса, где вооруженным силам и закупочным организациям требуются экспертные знания для быстрого приобретения и интеграции этих новых систем.

Подготовка к войне

Для преодоления этого разрыва исполнительная власть ЕС хочет создать пилотный проект Skills Guarantee, чтобы помочь "работникам из автомобильного сектора и связанных с ним цепочек поставок, переживающим реструктуризацию или подверженным риску безработицы, перейти на работу в растущие стратегические отрасли, такие как оборона", говорится в дорожной карте.

Андрюс Кубилюс, европейский комиссар по вопросам обороны, заявил журналистам, что эти меры направлены на то, чтобы "ежегодно повышать квалификацию около 12% существующих работников оборонной и аэрокосмической промышленностей и переквалифицировать 600 000 человек для оборонной промышленности к 2030 году".

Еврокомиссия также стремится создать Платформу талантов оборонной промышленности ЕС для поддержки стажировок через систему ваучеров. В рамках пилотной схемы планируется выдать студентам 300 таких ваучеров.

"Идея заключается в том, чтобы предоставить любознательным и ярким умам возможность познакомиться с тем, что требуется для внедрения инноваций в оборонную экосистему", - сказал представитель Еврокомиссии.

Последняя составляющая стратегии заключается в том, чтобы использовать существующие в ЕС онлайновые учебные заведения, такие как Космическая академия EUSPA и Академии цифровой компетенции, для развития навыков, связанных с обороной.

Комиссия также планирует создать отдельную Академию навыков оборонной промышленности ЕС, но не ранее 2028 года, когда блок вступит в новый бюджетный период.