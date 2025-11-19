В среду Великобритания предупредила Россию, что готова ответить на любые вторжения на ее территорию после того, как российское разведывательное судно "Янтарь" было обнаружено на границе британских вод к северу от Шотландии.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что российский корабль направил лазеры на пилотов самолетов Королевских военно-воздушных сил (RAF), наблюдавших за его действиями.

"Мое послание России и Путину таково: Мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете. И если на этой неделе "Янтарь" отправится на юг, мы будем готовы", - сказала Хили во время выступления в Лондоне.

Британские чиновники заявили, что "Янтарь", официально зарегистрированный как океанографическое судно, входит в состав российского военно-морского флота и предназначен для ведения наблюдения в мирное время и диверсий во время войны.

"Это судно предназначено для сбора разведданных и картографирования наших подводных кабелей", — заявил Хили.

Министр обороны Великобритании Джон Хили выступает с речью на Даунинг-стрит, дом 9 в Лондоне, 19 ноября 2025 года. AP Photo

По словам официальных лиц, Великобритания и ее союзники отслеживают этот корабль и работают над тем, чтобы сдерживать его действия всякий раз, когда он приближается к британским территориальным водам.

В ведомстве полагают, что корабль угрожает критически важной подводной инфраструктуре НАТО.

"Это часть российского флота, созданного для того, чтобы подвергать риску нашу подводную инфраструктуру и инфраструктуру наших союзников", - сказала Хили, ссылаясь на атаки на трубопроводы и кабели в Балтийском море в начале этого года.

Российское посольство отвергло обвинения, назвав их необоснованными и направленными на нагнетание напряжённости в районах Балтийского и Северного морей.

По словам Хили, это не первый раз, когда "Янтарь" проверяет британскую оборону.

В прошлом году после предупреждения "Янтарь" покинул воды Великобритании и направился в Средиземное море. Когда в январе российское судно прошло через Ла-Манш, за ним последовал фрегат HMS Somerset, отвечающий за внутреннюю оборону в водах вокруг Великобритании.

Хили сделал это предупреждение, выступая за увеличение расходов на оборону за неделю до того, как правительство опубликует свой новый бюджет.

В то время как премьер-министр Кир Стармер пообещал увеличить военные расходы перед лицом угроз со стороны России, Китая и Ирана, правительство Великобритании стоит перед сложным выбором, поскольку ему предстоит повысить налоги и сократить расходы, чтобы ликвидировать многомиллиардный дефицит в своих финансах.

Хили объявил о планах по строительству как минимум шести новых заводов по производству боеприпасов на территории от Шотландии до Уэльса.

В июне правительство выделило 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (1,7 миллиарда евро) на строительство заводов, которые, по его словам, создадут не менее 1000 рабочих мест, будут способствовать экономическому росту и обеспечат постоянное снабжение армии взрывчатыми веществами, ракетным топливом и пиротехникой.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер присутствует на презентации украинских военных беспилотников в неустановленном месте в Киеве, 16 января 2025 года. AP Photo

Британия также обязалась увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году, как и большинство других стран-членов НАТО.

Обязательство включает 3,5 % ВВП на основные оборонные расходы и еще 1,5 % на инфраструктурные проекты, призванные поддержать оборону страны.

В прошлом году Великобритания потратила на оборону около 2,3 % ВВП.

"Это новая эра угроз. Она требует новой эры для обороны, эры жесткой силы, сильных союзников и уверенной дипломатии", - сказал Хили.

"И поскольку угроза растет, Британия должна сделать шаг вперед, и мы его делаем".