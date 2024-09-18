Еврокомиссар от ультраправых, поливалентные должности для кандидатов-женщин, "мега-портфель" для Испании - какие решения Урсулы фон дер Ляйен удивили больше всего?

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После нескольких отсрочек, многочисленных утечек, политических споров и даже неожиданной отставки в последнюю минуту Урсула фон дер Ляйен, наконец, представила свою новую команду еврокомиссаров на следующие пять лет.

26 кандидатам ещё предстоит пройти утверждение в Европейском парламенте. Некоторые из них рискуют провалиться на голосовании из-за политических ошибок прошлого, недостаточной компетентности или просто старой доброй партийной мести.

Так или иначе, предложенный фон дер Ляйен состав Еврокомиссии наглядно показывает, как именно она хочет изменить структуру исполнительной власти, надеясь таким образом справиться с проблемами, стоящими перед Евросоюзом: от войны России в Украине и недобросовестной конкуренции Китая, до стагнации экономики, быстрого старения населения, неуклонного роста числа просителей убежища и разрушительных последствий изменения климата.

Вот перечень назначений, которые стали сюрпризом для многих.

Австрия получила портфель по миграции

Австрийцу Магнусу Бруннеру неожиданно доверили миграционную политику. Alexandros Michailidis/Alexandros Michailidis

Австрия, страна, которую Европейский суд осудил за противречащее законам ЕС расширение пограничного контроля, которая призвала использовать средства из европейских фондов для строительства заборов и которая заблокировала полную интеграцию Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону, получила портфель по внутренним делам и миграции.

Ещё более странным это назначение делает тот факт, что делегируемый Веной Магнус Бруннер имеет финансовое образование и специализируется на экономических вопросах.

Но ещё это признак времени. Дебаты о нелегальной миграции сильно сместили политический дискурс вправо. Иллюстрацией тому послужили последние события в Германии, поэтому передача портфеля по вопросам миграции члену Европейской народной партии (ЕНП) приводит Комиссию в согласие с Парламентом и, что самое важное, с Советом.

Этот шаг подчёркивает, что фон дер Ляйен ищет "новые способы противодействия нелегальной миграции", как она написала в своих политических рекомендациях. Этот эвфемизм (также называемый "инновационными решениями") связан с планами по делегированию процедур предоставления убежища странам, не входящим в ЕС. Этот подход как раз поддерживаетАвстрия.

Говоря на условиях анонимности, высокопоставленный чиновник Комиссии предсказал, что слушание по кандидатуре Бруннера в Европарламенте будет "жёстким", но ему будет "полезно" выслушать мнение политика из страны, у которой были проблемы с Шенгеном.

Ложка дёгтя в бочке мёда для Мелони

Джорджа Мелони выступила против переизбрания Урсулы фон дер Ляйен. European Union, 2022.

Все то время, пока фон дер Ляйен, определялась с выбором, аналитики и политики гадали: что же достанется Италии?

Интрига была подогрета публичным противодействием премьер-министра Джорджии Мелони переизбранию главы ЕК на второй срок: сначала она воздержалась при распределении высших должностей между лидерами ЕС, а затем поручила евродепутатам из своей ультраправой партии "Братья Италии" голосовать против кандидатуры Урсулы в парламенте.

Этот антагонизм разрушил образ Мелони как прагматичного политика и обнажил её жёсткий евроскептицизм, который и способствовал её приходу к власти.

В конце концов, предложенный Италией Раффаэле Фитто стал одним из шести исполнительных вице-председателей, как того и хотела Мелони. Но без ложки дёгтя не обошлось: Фитто будет отвечать за вопросы сплочения и реформ - роль, которая подразумевает в основном административные обязанности и отстраняет его от принятия решений по фискальным нормам, конкуренции и налогообложению.

Тем не менее, Фитто - стал первым ультраправым политиком на столь высоком посту в Европейской комиссии.

Поливалентные должности

Вопке Хукстра был назначен ответственным за политику в области климата и налогообложения. European Union, 2023.

Фон дер Ляйен прекрасно понимала, что ей необходимо упорядочить иерархию в своей Комиссии, работе которой явно мешало наличие дублированных должностей и их избыток. Для этого она переименовала портфели, переработала и перекроила полномочия, упразднила одну структуру, выбрав шесть исполнительных вице-председателей для надзора за 20 еврокомиссарами.

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"Мы избавились от прежних жёстких вертикалей", - сказала она журналистам.

Но когда она начала подробно описывать структуру своей новой команды, многие были в недоумении. Некоторые портфели представляли собой гибриды совершенно несвязанных тем. Возникли сомнения в том, что это будет работать на практике.

Пример А: Бельгийке Хадже Лахбиб поручено обеспечить готовность к кризисным ситуациям и управление ими, что подразумевает контроль за миллиардными ассигнованиями на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оказание помощи пострадавшим от войны регионам. Туда же отнесли задачу по достижению равенства, в том числе- прав женщин, ЛГБТК+, борьбу с домашним насилием и расизмом.

Пример B: Дубравке Шуйце из Хорватии дали совершенно новую роль - курировать вопросы Средиземноморья. В её задачи будут входить развитие всеобъемлющих партнёрских отношений с соседними странами для укрепления экономических связей и сдерживание нелегальной миграции. При этом Шуйца схраняет свой прежний портфель проектов по демографии, которые нацелены в том числе на проблему сокращения численности населения ЕС.

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Пример C: Вопке Хукстра из Нидерландов будет заниматься вопросами климата, включая участие в саммитах ООН и реализацию программы "Зелёная сделка", но также налогообложением, борьбой с налоговым мошенничеством и реформой корпоративного налогообложения.

Женщины в верхах

Хенна Вирккунен прошла путь от депутата Европарламента до исполнительного вице-председателя ЕК. European Union, 2024.

Стремление к гендерному балансу определяет председательство фон дер Ляйен с 2019 года, когда она просила государства-члены предложить двух кандидатов ей на выбор - мужчину и женщину. В этом году она обратилась с той же просьбой, но получила отказ.

Столкнувшись с преобладанием мужчин в исполнительной власти, фон дер Ляйен предприняла немало усилий, но уже в кулуарах, чтобы переубедить правительства некоторых стран обеспечить большее представительство женщин. Лоббирование сработало в Румынии, которая отказалась от кандидатуры Виктора Негреску в пользу Роксаны Мынзату, и в Словении, которая заменила Томажа Весела Мартой Кос. Болгария была единственной страной, которая ответила на призыв фон дер Ляйен выдвижением двух кандидатур.

Усилия главы ЕК были вознаграждены. Неизвестная в Брюсселе Мынзату стала исполнительным вице-председателем по вопросам персонала, навыкам и готовности. Кос,чья кандидатура еще не окончательно утверждена, получила желанный и значимый портфель по вопросам расширения. Болгарка Екатерина Захариева будет отвечать за стартапы, исследования и инновации, управлять многомиллиардной программой блока "Горизонт".

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Кроме того, Финляндия, одна из немногих стран, которая с самого начала предложила кандидатуру женщины, получила пост исполнительного вице-председателя для Хенны Вирккунен, действующего депутата Европарламента. Она будет заниматься вопросами технологического суверенитета, безопасности и демократии.

В итоге шесть постов исполнительных вице-председателей ЕК займут четыре женщины и двое мужчин. А в Коллегии 40 % должностей достались женщинам. Что в очередной раз показывает, насколько важен гендерный баланс для фон дер Ляйен.

Испания сорвала большой куш

Тереса Рибера получила один из ключевых постов в Еврокомиссии нового созыва. Virginia Mayo/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Если говорить о самых влиятельных женщинах в новом составе Еврокомиссии, то Тереса Рибера точно заслуживает отдельного параграфа.

С самого начала испанку прочили на одну из ключевых должностей в команде фон дер Ляйен. Ей в заслугу ставили опыт работы на национальном и международном уровне в левом правительстве Педро Санчеса, связанный к тому же с вопросами борьбы с изменением климата (она была министром по экологическим преобразованиям Испании). Аналитики предрекали, что именно ей доверят реализацию стратегии "Зелёного курса ЕС".

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Так и вышло. Но вдобавок Рибера стала исполнительным вице-председателем по вопросам чистого, справедливого и конкурентоспособного перехода. Этот мандат охватывает, в частности, сокращение выбросов на 90 % к 2040 году, разработку Соглашения "О чистой промышленности", продвижение циркулярной экономики и борьбу с энергетической бедностью.

Предвидя реакцию правых, председатель ЕК поручила вопросы климата нидерландскому консерватору Вопке Хукстре, который будет работать под надзором Риберы. "Хорошая координация, хорошее сотрудничество имеют первостепенное значение", - пояснила фон дер Ляйен.

Кроме того, Рибере было поручено заниматься политикой в области конкуренции. Она сменит Маргрете Вестагер на посту. И это в Брюсселе считается солидным кушем, поскольку Комиссия наделена исключительной компетенцией принимать решения о слияниях, государственной помощи и антимонопольном регулировании.

Адаптировать правила конкуренции ЕС к новому экономическому ландшафту, сформированному соперничеством между США и Китаем и революцией искусственного интеллекта - одна из главных задач Риберы на новой должности.

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Это означает, что испанка будет находиться под пристальным вниманием Берлина и Парижа, которые лоббируют в Брюсселе политику увеличения расходов, что не нравится многим другим членам блока.

Так что можно ожидать полномасштабной политической борьбы с Риберой в центре, считают аналитики.

Прогрессисты вздохнули с облегчением

Урсула фон дер Ляйен старалась угодить и социалистам, и либералам. European Union, 2024.

Гендерный баланс был одним из главных критериев фон дер Ляйен при формировании её новой Коллегии, но, конечно, не единственным. Партийная принадлежность была важным фактором при распределении ролей, и предложенная структура отражает торг между правыми, центристами и левыми.

ЕНП, крупнейшая группа в парламенте, получает пост председателя (фон дер Ляйен) и одного исполнительного вице-председателя (Вирккунен). Социалистов и демократов (S&D) будут представлять два исполнительных вице-председателя (Рибера и Мынзату), либералов из "Обновляя Европу" (Renew Europe) - тоже два: Кайя Каллас в качестве верховного представителя по иностранным делам и Стефан Сежурне как исполнительный вице-председателя по вопросам процветания и промышленной стратегии.

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Для социалистов это явно стало облегчением. Согласно документам, которые за несколько дней до назначения попали в СМИ, левым могли не достаться должности, связанные с формированием социальной повестки.

Но, судя по структуре новой Комиссии, фон дер Ляйен полна решимости сохранить трёхпартийную коалицию, которая сыграла важную роль в её переизбрании. Щедрость проявляется в полной мере: Мынзату будет курировать вопросы занятости, инклюзии и социальных вопросов, что является обязательным условием для социалистов, а Сежурне займётся единым рынком, что считается ценным подарком либералам.

Единственным "чужаком" в верхах будет Раффаэле Фитто из рядов Европейских консерваторов и реформистов (ЕКР), ультраправой группы, которая время от времени заключает пакты с ЕНП, к большому сожалению прогрессистов.

Обновлённые посты для ветеранов

Фон дер Ляйен оставила в кабинете своих давних коллег Мароша Шефчовича и Валдиса Домбровскиса. European Union, 2023.

Валдис Домбровскис из Латвии и Марош Шефчович из Словакии считаются в Брюсселе ветеранами. Они работали с разными портфелями в кабинетах разных председателей Еврокомиссии и зарекомендовали себя как опытные, гибкие лояльные чиновники.

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Во время своего второго мандата фон дер Ляйен будет снова опираться на них. Правда, оба пошли на понижение - перешли с должности исполнительного вице-председателя на должность еврокомиссара, и получив новые полномочия, сохраняют старые.

В случае Домбровскиса, ему поручено заниматься экономикой и производительностью, что уже входит в его компетенцию, а также упрощением бюрократических процедур, которое фон дер Ляйен обещала европейским компаниям. Фактически, в рамках выполнения второй задачи он будет подчиняться непосредственно председателю, а не вице-председателю.

В свою очередь, Шефчович сохраняет за собой отдел межведомственных отношений и прозрачности и, параллельно, еврокомиссаром по торговле и экономической безопасности. В зоне ответственности Шефчович с одной стороны заключение соглашений о свободной торговле с надёжными странами-партнёрами, а с другой - борьба с недобросовестной конкуренцией Китая. А порфтель по торговле до сих пор находился в руках Домбровскиса.

Орбана бросили на съедение волкам

Виктор Орбан пригрозил отправить мигрантов автобусами в Бельгию. Alexandru Dobre/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Отношения между фон дер Ляйен и Виктором Орбаном сегодня напряжённые как. пожалуй, никогда. Спорный визит премьера в Москву в июле привёл к бойкоту председательства Венгрии в Совете ЕС и резкую критику со стороны главы ЕК: она назвала встречу венгерского премьера с Владимиром Путиным "откровенной миссией умиротворения".

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В то же время Венгрия отказывается платить штраф в размере 200 миллионов евро, наложенный Европейским судом, и угрожает отправить просителей убежища в Бельгию. Будапешт также блокирует транш военной помощи Украине в размере 6,5 миллиардов евро.

Всё это вполне может служить объяснением того, что Оливер Вархели, которого продвигал Орбан, получил один из наименее значимых портфелей: здравоохранение и защита животных. Это, несомненно, неожиданное назначение для Вархели, который в настоящее время отвечает за политику соседства и расширения, - важная должность, значение которой со временем только возрастает.

Но провокации премьер-министра Венгрии значительно сократили шансы Будапешта на получение такого портфеля в ЕК, тем более что Орбан совсем не поддерживает стремление Украины вступить в ЕС.

К тому же, из-за своего неоднозначного послужного списка Вархели может и вовсе не пройти голосование в Европарламенте.

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Еще одной страной, вытянувшей короткую соломинку, стала Мальта, которая рассчитывала на кресло еврокомиссара по Средиземноморью, но в итоге будет решать вопросы справедливого отношения к представителям разных поколений, культуры, молодежи и спорта;

Не исключено, что главе ЕК не угодил сам Гленн Микаллеф, которого номинировала Валетта. Самая высокая должность, которую 35-летний чиновник занимал в своей карьере, - руководителя аппарата премьер-министра Роберта Абелы, что не так уж близко к уровню компетентности, требуемой фон дер Ляйен.