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Еврокомиссия обещает помощь украинским энергетикам

Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен Авторское право Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Вместе с тем, фон дер Ляйен обещает и бороться с повышением цен на энергию в само́й Европе

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С наступлением зимы миллионы украинцев останутся без электричества, страна уже ежедневно страдает от масштабных отключений электроэнергии: в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новом пакете европейской помощи по обеспечению энергетической безопасности Украины. Она также объявила о планах посетить Киев уже в пятницу.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

«Мы предоставим дополнительную сумму в размере почти 160 миллионов евро на эту зиму. В том числе 60 миллионов евро на гуманитарную помощь — например, на жилье и обогреватели — и около 100 миллионов евро на ремонтные работы и возобновляемые источники энергии. Эти 100 миллионов евро получены за счет доходов от заморозки российских активов в Европейском союзе. Потому что это правильно, Россия платит за разрушения, которые она причинила. Мы знаем, что нужно ещё больше. Поэтому мы должны продолжать перечислять часть средств, полученных от заморозки российских активов, на обеспечение энергетической устойчивости Украины».

Половина энергетической инфраструктуры Украины была разрушена, в результате чего было уничтожено 9 ГВт генерирующих мощностей.

Сейчас Еврокомиссия стремится восстановить и экспортировать в Украину в общей сложности 4,5 ГВт.

Но война России против Украины имеет последствия и внутри ЕС. В письме, направленном главе Комиссии, премьер-министр Греции попросил найти европейские пути решения проблемы дорогостоящей электроэнергии.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

«Мы знаем, что в Европе, по сравнению с остальным миром, слишком высокие цены на энергоносители. И одной из очень чётких целей новой комиссии, которая также описана в докладе Драги, является структурное снижение этих цен».

Фон дер Ляйен особо подчеркнула, что большую роль в энергосистеме Евросоюза должны играть возобновляемые источники энергии и энергоэффективность.

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