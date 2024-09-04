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Срочная новость. Урсула фон дер Ляйен осудила отсутствие женщин-кандидатов в еврокомиссары

Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас Авторское право Geert Vanden Wijngaert/AP Photo
Авторское право Geert Vanden Wijngaert/AP Photo
By Mared Gwyn Jones
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила страны ЕС, которые выдвинули на посты еврокомиссаров только мужчин. В июле она разослала в европейские столицы письмо, в котором просила выдвигать по два кандидата — женщину и мужчину.

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недовольна тем, что в европейских столицах не поддержали ее усилия по созданию гендерно сбалансированной коллегии еврокомиссаров, которым будет поручено руководить работой исполнительного органа ЕС в течение следующих пяти лет.

В июльском письме к главам государств и правительств глава Еврокомиссии прямо попросила выдвинуть на роль еврокомиссаров двух человек — мужчину и женщину. Эту просьбу, которая однако не имела юридического веса, выполнила лишь Болгария.

С тех пор фон дер Ляйен ведет переговоры со многими небольшими государствами-членами, требуя, чтобы они заменили своих кандидатов-мужчин на женщин. Таким образом, в списке кандидатов, претендующих на вступление в команду фон дер Ляйен, оказалось девять женщин и 17 мужчин.

"Всю свою политическую жизнь я боролась за то, чтобы женщины имели доступ к руководящим должностям. И мой опыт говорит о том, что если вы не просите об этом, вы этого не получите. Это не приходит само собой. Именно поэтому я отправила свое письмо. Потому что если бы я не отправила это письмо, не было бы крючка для рассмотрения темы разнообразия", — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии осудила отсутствие кандидатов-женщин, заявив, что только четыре страны — Испания, Швеция, Финляндия и Хорватия — изначально выдвинули женщин. Кроме того, бывший премьер-министр Эстонии Кайя Каллас была выдвинута на роль верховного представителя по иностранным делам лидерами ЕС в конце июня.

"Если бы я не отправила это письмо, что было бы? В первоначальных предложениях, помимо Высокого представителя и меня, было лишь четыре женщины и 21 мужчина от 25 стран-членов", — отметила фон дер Ляйен.

Вероятно, глава Еврокомиссии намекает на то, что Бельгия, Португалия, Болгария и Румынии выдвинули женщин именно благодаря ее усилиям. В понедельник Бухарест поменял своего кандидата-мужчину на евродепутата Роксану Минзату.

Дипломатические источники сообщили Euronews, что фон дер Ляйен также пыталась убедить другие малые государства-члены, включая Словению и Мальту, отказаться от выдвижения своих кандидатов-мужчин и заменить их женщинами.

Во вторник правительство Словении в своем заявлении сообщило, что не будет отказываться от своего первоначального предложения — Томажа Весела.

Главный критерий — компетентность

Ни Весел, ни выдвинутый Мальтой кандидат Гленн Микаллеф не имеют опыта работы в правительстве или на высоких дипломатических должностях.

В среду фон дер Ляйен заявила, что сделает компетентность и соответствующий опыт обязательным условием для вступления в ее команду.

"Первый критерий — это компетентность. Еврокомиссии нужна компетентность, а компетентность означает политический опыт высокого ранга, опыт руководящей работы — например, бывших премьер-министров, бывших министров или заместителей министров — или, по крайней мере, опыт дипломатической работы высокого ранга или работы на высоких должностях в европейских институтах. Это решающий, первый и самый важный фактор", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также признала, что в ряде случаях кандидаты-мужчины, выдвинутые странами ЕС, были более компетентны, чем женщины, но в других случаях все было "наоборот".

В настоящее время она проводит собеседования с кандидатами и рассчитывает утвердить распределение портфелей к 19 сентября. Все кандидаты должны пройти слушания в соответствующих комитетах Европарламента и утверждение в должности, прежде чем они займут свои посты.

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