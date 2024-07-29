Венгерский кандидат в еврокомиссары с неоднозначным прошлым

В течение последних пяти лет Оливера Вархели часто критиковали за то, что он следует курсу Виктора Орбана, а не Еврокомиссии

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Виктор Орбан выдвинул Оливера Вархели кандидатом на пост еврокомиссара от Венгрии, несмотря на неоднозначный послужной список за пять лет работы в Брюсселе.

Премьер-министр объявил об этом в понедельник, отметив, что это стало результатом недавних консультаций с Урсулой фон дер Ляйен.

Задача переизбранной главы Еврокомиссии — сформировать новое «европейское правительство» из кандидатов, присланных по одному от каждой страны ЕС. Столицы должны назвать имена до 30 августа. Но многие это уже сделали.

В случае с Венгрией выбор пал на действующего комиссара — 52-летнего Оливера Вархели, который в уходящем составе Еврокомиссии заведовал вопросами соседства и расширения.

«За последние пять лет комиссар Вархели доказал, что ЕС, как позитивная сила, может изменить ситуацию к лучшему в соседних странах и за их пределами. Он отлично справится со своей работой в новом составе Комиссии!» — написал Орбан в социальных сетях.

Вархели, со своей стороны, заявил, что для него новое выдвижение — большая честь, и он «с нетерпением ждёт продолжения нашей общей работы с председателем фон дер Ляйен».

Однако дадут ли ему второй шанс, остаётся под большим вопросом.

Его назначение зависит от слушаний по утверждению кандидатуры в Европейском парламенте. А там он уже некоторое время остаётся объектом критики — за то, что разошёлся с официальной линией Комиссии и стал придерживаться программы, согласованной с правительством Орбана.

Учитывая реально небольшие шансы на то, что Вархели утвердят, появились слухи, что своего истинного кандидата Виктор Орбан пока скрывает.

В 2019 году первого кандидата от Венгрии, Ласло Тручаньи, «развернули» из-за предполагаемого конфликта интересов, и именно так в Еврокомиссии и появился Вархели.

В те времена партия Орбана Fidesz входила в правоцентристскую Европейскую народную партию (ЕНП). Но теперь она входит в новый ультраправый блок «Патриоты за Европу», вокруг которой центристские партии «выстроили санитарный кордон».

Спорный мандат

Пребывание Вархели в Брюсселе было омрачено целым рядом противоречий, о которых ещё вспомнят, когда парламент будет обсуждать его кандидатуру: