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Венгерский кандидат в еврокомиссары с неоднозначным прошлым

В настоящее время Оливер Вархели занимает должность комиссара по вопросам добрососедства и расширения.
В настоящее время Оливер Вархели занимает должность комиссара по вопросам добрососедства и расширения. Авторское право European Union, 2024.
Авторское право European Union, 2024.
By Jorge Liboreiro
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В течение последних пяти лет Оливера Вархели часто критиковали за то, что он следует курсу Виктора Орбана, а не Еврокомиссии

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Виктор Орбан выдвинул Оливера Вархели кандидатом на пост еврокомиссара от Венгрии, несмотря на неоднозначный послужной список за пять лет работы в Брюсселе.

Премьер-министр объявил об этом в понедельник, отметив, что это стало результатом недавних консультаций с Урсулой фон дер Ляйен.

Задача переизбранной главы Еврокомиссии — сформировать новое «европейское правительство» из кандидатов, присланных по одному от каждой страны ЕС. Столицы должны назвать имена до 30 августа. Но многие это уже сделали.

В случае с Венгрией выбор пал на действующего комиссара — 52-летнего Оливера Вархели, который в уходящем составе Еврокомиссии заведовал вопросами соседства и расширения.

«За последние пять лет комиссар Вархели доказал, что ЕС, как позитивная сила, может изменить ситуацию к лучшему в соседних странах и за их пределами. Он отлично справится со своей работой в новом составе Комиссии!» — написал Орбан в социальных сетях.

Вархели, со своей стороны, заявил, что для него новое выдвижение — большая честь, и он «с нетерпением ждёт продолжения нашей общей работы с председателем фон дер Ляйен».

Однако дадут ли ему второй шанс, остаётся под большим вопросом.

Его назначение зависит от слушаний по утверждению кандидатуры в Европейском парламенте. А там он уже некоторое время остаётся объектом критики — за то, что разошёлся с официальной линией Комиссии и стал придерживаться программы, согласованной с правительством Орбана.

Учитывая реально небольшие шансы на то, что Вархели утвердят, появились слухи, что своего истинного кандидата Виктор Орбан пока скрывает.

В 2019 году первого кандидата от Венгрии, Ласло Тручаньи, «развернули» из-за предполагаемого конфликта интересов, и именно так в Еврокомиссии и появился Вархели.

В те времена партия Орбана Fidesz входила в правоцентристскую Европейскую народную партию (ЕНП). Но теперь она входит в новый ультраправый блок «Патриоты за Европу», вокруг которой центристские партии «выстроили санитарный кордон».

Спорный мандат

Пребывание Вархели в Брюсселе было омрачено целым рядом противоречий, о которых ещё вспомнят, когда парламент будет обсуждать его кандидатуру:

  • Январь 2023 года: парламент требует провести независимое и беспристрастное расследование, чтобы определить, не нарушил ли Вархели кодекс поведения еврокомиссара: депутаты обвинили его в том, что он приукрашивает положение с правопорядком в Сербии и поддерживает сепаратизм Милорада Додика в Боснии и Герцеговине. Вархели заявил, что эти обвинения — «фейковые новости», и сумел остаться в должности.
  • Февраль 2023 года: во время парламентских дебатов о Западных Балканах Вархели назвал депутатов «идиотами», забыв выключить микрофон. Этот момент стал вирусным в социальных сетях и вызвал яростную реакцию евродепутатов, которые требовали его отставки. Вархели принёс извинения и отметил, что комментарий был «связан с частным разговором» и «вырван из контекста».
  • Октябрь 2023 года: сразу после нападения ХАМАС на Израиль Вархели объявил, что все выплаты палестинским властям будут немедленно приостановлены. Это заявление попало в заголовки международных СМИ и вызвало ответную реакцию в некоторых странах ЕС. В Еврокомиссии разъяснили, то Вархели сделал такое заявление без одобрения Урсулы фон дер Ляйен и без предварительных консультаций.
  • Май 2024 года: Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил неназванного комиссара в шантаже по поводу спорного грузинского «закона об иноагентах». Во время телефонного разговора комиссар упомянул о покушении на словацкого премьера Роберта Фицо, что премьер грузинский воспринял как «крайне зловещую» угрозу. В своем заявлении Вархели заявил, что смысл телефонной беседы был искажён и что он привёл пример Фицо, чтобы проиллюстрировать общую опасность «высокого уровня поляризации».
  • Май 2024 года: Вархели посетил Израиль с официальным визитом и встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галлантом. Это произошло через несколько дней после того, как генеральный прокурор Международного уголовного суда (МУС) заявил, чот будет добиваться ордера на арест Нетаньяху и Галланта по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Обоих обвиняют в использовании голода в качестве метода ведения войны в секторе Газа.
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