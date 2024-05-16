15 стран ЕС призывают передать миграционную политику на аутсорсинг

Заявление было сделано через несколько дней после того, как блок завершил работу над Новым пактом о миграции и предоставлении убежища, завершив почти четыре года напряженных переговоров.

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Группа из 15 стран-членов ЕС во главе с Данией выступила с совместным призывом к развитию аутсорсинга миграционной политики и политики предоставления убежища, утверждая, что "неустойчивый" рост числа нелегальных прибытий, наблюдаемый в последние годы, оправдывает "нестандартное мышление".

"ЕС и его государства-члены должны увеличить свой вклад в равноправное, конструктивное и широкое партнерство с ключевыми странами, особенно вдоль миграционных маршрутов, изменив акцент с управления нелегальной миграцией в Европе на поддержку беженцев, а также принимающих сообществ в регионах происхождения", — говорится в заявлении.

"Если мы хотим продолжить наши усилия по разрушению структур стимулов, побуждающих к нелегальной миграции и опасным путешествиям в Европу, необходимы дополнительные усилия", — указано в письме.

Письмо, датированное 15 мая, но обнародованное в четверг, адресовано высокопоставленным чиновникам Европейской комиссии. Помимо Дании, его поддержали Болгария, Чехия, Эстония, Греция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Австрия, Польша, Румыния и Финляндия, что отражает межпартийный консенсус.

В четырехстраничном заявлении выдвигаются идеи и предложения, направленные на частичное перекладывание задач с национальных властей на соседние страны.

Подписанты призывают к "всеобъемлющему, взаимовыгодному и долговременному партнерству" с государствами, расположенными вдоль маршрутов миграции, следуя примеру сделок, которые ЕС заключил с Турцией, Тунисом и Египтом и которые предусматривают выделение миллионов или даже миллиардов средств ЕС в обмен на усиление пограничного контроля.

Эта стратегия, по их мнению, должна также опираться на протокол, подписанный в прошлом году между Италией и Албанией, согласно которому Рим планирует передать балканской стране обработку до 36 000 заявлений о предоставлении убежища в год.

Протокол, составленный без вмешательства Брюсселя, существенно отличается от сделок ЕС с Тунисом и Египтом, так как не содержит положений о переводе просителей убежища из одного места в другое, что вызывает много споров.

Однако подписанты считают, что это правильный путь, и призывают блок изучить решения, направленные на "спасение мигрантов в открытом море и доставку их в заранее определенное безопасное место в стране-партнере за пределами ЕС".

Письмо, судя по всему, намеренно приурочено к завершению работы над Новым пактом о миграции и убежище — всеохватывающей реформой, предусматривающей общие и коллективные правила для всех стран-членов. Во вторник реформа получила окончательное одобрение, и через два года она начнет действовать в полную силу.

Примечательно, что Дания, инициатор реформы, имеет давнюю оговорку о выходе из Зоны свободы, безопасности и правосудия (AFSJ) и поэтому не связана новым пактом.

Еврокомиссия заявила, что тщательно проанализирует письмо, которое она охарактеризовала как "сложное" и "всеобъемлющее", и подчеркнула, что в ближайшие годы основное внимание будет уделено реализации согласованной реформы.

"Взаимодополняющие усилия"

Стороны, подписавшие письмо, высоко оценивают Новый пакт и говорят, что он обеспечивает прочную правовую основу для борьбы с нелегальной миграцией. Однако "необходимы дополнительные усилия".

Перемещение на периферию, продолжают они, должно также применяться к вопросу возвращения мигрантов — одной из проблем в миграционной политике ЕС. На протяжении многих лет государства-члены боролись за то, чтобы заявители, которым отказано в международной защите (например, из-за того, что они являются экономическими мигрантами), действительно возвращались в страны, из которых они прибыли.

Несмотря на усилия Брюсселя и других столиц, процент возврата остается низким и составляет от 25 до 30 %.

Коалиция из 15 стран заявляет, что аутсорсинг может помочь в этом вопросе, создав "механизмы возвращения" за пределами блока, "куда можно было бы переводить возвращающихся мигрантов в ожидании их окончательной высылки".

Другое предложение предполагает отправку просителей убежища в "альтернативную безопасную третью страну" и завершение процесса там, чтобы снизить давление на национальные власти. Концепция "безопасной третьей страны", которую Европейская комиссия планирует пересмотреть в рамках Нового пакта, неоднократно оспаривалась неправительственными организациями, утверждающими, что люди могут подвергаться преследованиям и жестокому обращению в странах, которые на бумаге являются стабильными.

Наконец, подписанты настаивают на усилении борьбы с инструментализацией миграции, что уже предусмотрено Новым пактом, а также на борьбе с торговлей людьми и контрабандой.

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"Мы вновь заявляем, что все новые меры должны осуществляться в полном соответствии с нашими международными правовыми обязательствами, включая принцип невыдворения, а также Хартию ЕС об основных правах", — пишут представители коалиции.

В целом письмо выглядит как безоговорочное согласие на аутсорсинг миграционной политики и политики предоставления убежища — тенденцию, которая стала заметной после окончания пандемии COVID-19, но которая по-прежнему вызывает разногласия из-за своих правовых и гуманитарных последствий.

Большое количество подписантов — более половины из 27 стран-членов ЕС - говорит о том, что проект может занять более значимое место в повестке дня, и дает представление о направлении, в котором будет двигаться блок после предстоящих выборов в Европейский парламент.