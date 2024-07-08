Глава правительства в Будапеште побывал в Киеве и Москве с "мирной миссией". Виктор Орбан не согласовал свой дипломатический вояж с коллегами по Евросоюзу

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Премьер-министр Венгрии в понедельник прибыл в Пекин, в очередной раз удивив и обеспокоив своих коллег по Евросоюзу. Посетив в прошлую пятницу Киев, Виктор Орбан вызвал дипломатическую бурю своим неожиданным визитом в Москву и встречей с президентом Владимиром Путиным. Лидер страны, председательствущей в Евросовете, описывает свое путешествие как «Мирную миссию 3.0», имея в виду войну в Украине.

Однако дипломатические источники в Брюсселе высказывают мнение, что Орбан, возможно, переоценивает свою роль, и что премьер может представлять лишь правительство своей страны. Напряженность возросла всего лишь спустя 7 дней после после того, как Венгрия получила по ротации председательский пост. Будапешт не поставил Еврокомиссию в известность о своей миссии

Даниэль Хегедюс, сотрудник Германского фонда Маршалла (Центральная Европа):

То, что мы видим, - это стратегическая кампания по высмеиванию Европейского союза. Орбан не координирует свои шаги с учреждениями власти ЕС. Венгерский премьер явно нарушает совместные и согласованные позиции. Он не боится негативных последствий, поскольку знает, что этим он, с одной стороны, расширяет свое будущее пространство для маневра и будущую политическую автономию, а с другой - серьезно подрывает восприятие внешней политики ЕС ключевыми партнерами.

Премьер-министр Орбан называет себя единственным европейским лидером, который может говорить с Путиным. Они демонстративно обмениваются в Кремле рукопожатиями. Так может ли премьер-министр Венгрии внести свой вклад в какой-либо мирный процесс между Россией и Украиной?

Даниэль Хегедюс, сотрудник Германского фонда Маршалла (Центральная Европа):

Я думаю, что премьер-министр Орбан - единственный глава государства или правительства страны ЕС, который своей готовностью говорить с господином Путиным фактически нарушает основной принцип, совместно установленный государствами Евросоюза. Этот принцип: "не может быть никаких разговоров об Украине без Украины". Важно не то, что Орбан может, а то, что он готов делать. Я не вижу никакого положительного вклада такого рода выездной дипломатии в решение проблемы войны в Украине, поскольку это потребует участия всех партнеров.

Есть способы, которыми ЕС мог бы отреагировать на провокационное поведение Виктора Орбана, например сократив срок председательства Венгрии. Вопрос в том, захотят ли стран-члены пойти по этому необычному пути. На встрече в среду постоянные представители союзных стран будут добиваться объяснений у венгерского коллеги.