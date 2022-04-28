Допустим ли пограничный контроль внутри Шенгенской зоны?

В постановлении, которое может создать прецедент, Европейский суд назвал незаконными пограничные проверки в пределах безпаспортной Шенгенской зоны. Такая практика получила широкое распространение среди стран Евросоюза в ходе миграционного кризиса 2015 года и вновь во время вспышки коронавируса 2020 года.

Судебное дело связано с проверкой документов Австрией на её границах с Венгрией и Словенией. Он впервые был введен в сентябре 2015 года, чтобы помочь Австрии контролировать поток иностранцев, прибывающих из соседних стран-членов.

С тех пор Вена систематически продлевала временную меру, ссылаясь на наличие «вторичных перемещений» на своих внешних границах. Досмотр продолжается и по сей день, несмотря на заметное снижение нелегальной миграции.

Эти неоднократные продления привели суд к выводу, что австрийские проверки больше не используются в качестве исключительного «крайнего средства» и, следовательно, нарушают законодательство ЕС.

Судьи в Люксембурге уточняют, что контроль на австрийской границе возможен, если возникнет угроза "другой природы", то есть уже не миграционная.

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